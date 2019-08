SLUČAJ ELITNE PROSTITUCIJE: Optužen estradni makro!

Više javno tužilaštvo u Beogradu, nakon sprovedene istrage, podiglo je optužnice protiv makroa Mihajla Maksimovića i njegovog brata Dušana Milenkovića zbog trgovine ljudima i posredovanja u prostituciji.

Kako saznajemo, optužnice su juče dostavljene Višem sudu.

Oštećene

- Optužnicom Višeg javnog tužilaštva Maksimović se tereti za trgovinu ljudima i posredovanje u prostituciji, dok se njegovom bratu na teret stavlja samo posredovanje. Naime, estradni makro i njegov brat optuženi su da su posredovali u prostituciji u slučaju S. S., dok se Maksimoviću stavlja na teret i trgovina ljudima koju je izvršio na štetu D. B. i M. G., kod kojih je takođe posredovao u prostituciji - kaže naš izvor i dodaje:

foto: Kurir/printscreen

- Afera je otkrivena kada su dve devojke uhapšene u jednom beogradskom hotelu sa Turcima, a one su tokom istrage tvrdile da ih je Maksimović primoravao da ugrađuju silikone, kupuju skupu odeću, same plaćaju ginekologa i fitnes-trenera, ali i završe školu za lajfkouča. Zanimljivo je da one nisu sporile da su dobrovoljno radile za njega, ali su D. B. i M. G. kazale i da ih je primoravao na navedene troškove - podsetio je naš sagovornik.

Podsetimo, Maksimović, koji je i ranije hapšen zbog posredovanja u prostituciji, u pritvoru se nalazi od februara, kada je uhapšen na aerodromu.

Unosan biznis

- Policija je tada kod njega pronašla laptop, mobilne telefone, kao i sveske u kojima je ovaj poznati makro zabeležio imena devojaka i žena koje su pružale seksualne usluge, ali i njihovih mušterija. On je imao i elektronski katalog, a iskusne operativce šokiralo je koliko je detaljno vodio evidenciju o devojkama, uglavnom poznatim manekenkama, pevačicama i starletama - priča izvor i dodaje:

Posredovanje u prostituciji... Dušan Milenković, Mihajlov brat foto: Privatna Arhiva

- Ubrzo je uhapšen i Mihajlov brat Dušan Milenković, koji je uglavnom devojke vozio na zakazane lokacije, a nakon Maksimovićevog odlaska na Kipar, preuzeo je posao - dodaje sagovornik Kurira.

Tokom istrage protiv Maksimovića saslušane su oštećene devojke, koje su detaljno ispričale kako je bio organizovan posao najpoznatijeg estradnog makroa, čije su usluge koristili brojni političari, biznismeni i sportisti.

Više javno tužilaštvo je tražilo da se pritvor produži Maksimoviću zbog opasnosti od bekstva i da ne ponovi delo, dok je za Milenkovića traženo kako ne bi ponovio delo.

CENOVNIK Božana Vujinović i Mimi Oro foto: Instagram, Damir Dervišagić - 150-500 € koštalo je iznajmljivanje elitne prostitutke u Srbiji

- 1.000-1.200 € koštalo je iznajmljivanje devojaka za odlazak u inostranstvo

- 10.000 € dobijale devojke koje su išle na egzotične destinacije

Poznate

ZADRUGARKA RADILA ZA MIHAJLA Sanja Stanković foto: Damir Dervišagić Učesnica rijalitija Sanja Stanković navodno je jedna od najpopularnijih devojaka koje su radile za estradnog makroa, zbog čega su je javno prozivali.

- Navodno, Stankovićeva je za Mihajla radila dve i po godine, a o njoj su posebno brinuli i nabacivali joj najbolje klijente. Kako se priča, ona je na jednom putovanju zaradila čak 5.000 evra. Takođe, pisalo se da je za njega radila i Božana Vujinović iz Banjaluke - kazao je izvor Kurira i dodao da je kao svedok tokom istrage saslušana starleta Mimi Oro.

Kurir.rs/J. Ivić - J. Spasić Foto: Aleksandar Jovanović Cile

Kurir