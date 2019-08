SAOBRAĆAJKA U NOVOM MILOŠEVU: Sleteo automobilom s puta, pa udario u banderu

U Novom Miloševu se dogodila saobraćajka u kojoj je 29-godišnji vozač automobila izgubio kontrolu nad vozilom koje je sletelo sa puta i udarilo u banderu.

Vozač je povređen i prevezen u bolnicu u Kikindi gde mu je ukazana medicinska pomoć i izvađena krv. Utvrđeno je da je vozio sa 3.05 promila alkohola u organizmu.

Za ovaj prekršaj predviđena je zatvorska kazna u trajanju od 30 do 45 dana ili rad u javnom interesu u trajanju od 300 do 360 sati, novčana kazna u iznosu od 130.000 do 150.000 dinara, 17 kaznenih poena i zabrana upravljanja najmanje 10 meseci.

(Kurir.rs/Informer/ FOTO: Sonja Spasić/Ilustracija)

Kurir