VEŽBAO U TERETANI, ČUVARIMA REKAO DA IDE DA SE TUŠIRA, PA PRESKOČIO ZID VISOK 5 METARA: Nemačka policija 7 dana traga za srpskim kriminalcem! Nije prvi Srbin koji je izveo FILMSKO BEKSTVO IZ ZATVORA

Od Aleksandara Ercega (43) koji je prošle nedelje pobegao iz zatvora u nemačkom gradu Bohum, i dalje nema ni traga ni glasa.

Erceg koji je u zatvoru u Bohumu izdržavao kaznu zbog teških krađa, naoružanih pljački i nanošenja telesnih povreda, izveo je, prema pisanju nemačkih medija, spektakularno bekstvo 15. avgusta u večernjim satima preskočivši zid kazamata visok pet metara.

On je, prema do sada poznatim informacijama na osnovu kojih su policajci napravili rekonstrukciju, iskoristio to što su u zatvorskoj osmatračnici trenutno radovi na uklanjanu azbesta. Da nije tako, čuvari bi sigurno ugledali zatvorenika kako se vere po bedemima zatvora.

foto: Printscreen/Polizei Bochum

U četvrtak uveče je bio u teretani i čuvarima koji su njega i grupu zatvorenika nadgledali kazao je da ide da se tušira. Međutim, iskoristio je njihovu nepažnju i uzverao se, gotovo filmski, kroz šupljinu na krovu i zatim izašao na zatvorski bedem.

Da li mu je neko u ovome pomagao zasad nije poznato, ali se pretpostavlja da nije jer je Erceg viđen kako beži sam. Očevici njegovog bega su ispričali da su oko 19.35 videli čoveka kako preskače ogradu zatvora i odlazi u nepoznatom pravcu.

foto: Printscreen/Youtube

Na licu mesta su pronađeni šipka i ćebe koje je Erceg iskoristio kako bi se popeo na ogradu i kako se ne bi povredio pri prelaženju na drugu stranu. Da li je pri padu sa te visine Erceg zadobio neke povrede, takođe nije poznato.

Pobegli jer nisu hteli da budu izručeni Srbiji

Još jedno spektakularno bekstvo u izvedbi Srbina i Bosanca bilo je glavna tema u svetskoj štampi. Naime, Damnjan Mitrović (40) državljanin Srbije i njegov cimer Dragan Milosavljević (41), državljanin Bosne i Hercegovine, pobegli su iz zatvora u Sloveniji krajem prošle godine, a u njihovoj praznoj ćeliji, pronašli su poruku u kojoj su objasnili da ne žele da budu izručeni Srbiji.

Daniel Vojnović je 20. marta ove godine takođe umakao zatvorskim čuvarima. Vojinović je, naime, prilikom posete porodičnoj kući u kojoj žive njegovi roditelji, a koju su nadgledali čuvari zatvora, uspeo da se iskrade kroz prozor toaleta, sedne u auto svojih roditelja i odveze se u nepoznatom pravcu. Do danas nije poznato gde se nalazi Vojnović, niti da li mu je neko pomagao u bekstvu.

(Kurir.rs/Blic)

Kurir