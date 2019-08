SRBIN UPUCAN U GLAVU U STOKHOLMU JE SKOLETOV KUM: Saša Todorović se pre odlaska u Švedsku okumio sa njim, a sada je izrešetan naočigled supruge koja je u kolicima vozila bebu

Saša Todorović (55) zvani Trta, kum Zorana Uskokovića Skoleta kog su 2000. godine likvidirali pripadnici "zemunskog klana", izrešetan je u ponedeljak uveče na periferiji Stokholma. On je ubijen naočigled svoje supruge, koja je gurala kolica sa njihovom bebom.

Švedska policija smatra da je Todorović bio jedan od vođa podzemlja i da je to razlog njegove likvidacije.

Kako su preneli švedski portali, Saša Todorović je kobne večeri šetao sa suprugom i bebicom koju su dobili pre dva meseca.

- Na putu do kuće oni su svratili u jednu bakalnicu, a kada su izašli iz nje, Todoroviću je pritrčao ubica i ispalio mu više hitaca u glavu. Srbin je pao, a napadač mu je prišao i jednim metkom ga overio u glavu, i to naočigled Todorovićeve supruge i njihove bebe, koja je bila u kolicima. Srećom, ni oni ni dete nisu povređeni - pišu švedski mediji i dodaju:

- Ubica i dvojica njegovih saučesnika su sa mesta ubistva pobegli pešice, ali se veruje da ih je nedaleko odatle čekao automobil.

Ubrzo je na mesto mafijaške likvidacije stigla policija, koja je blokirala ovaj deo grada, a u poteru za ubicama pored brojnih patrola korišćen je i helikopter.

foto: Privatna Arhiva Zoran Uskoković Skole, vođa banjičko-miljakovačkog klana, ubijen je 27. aprila 2000. godine. Njega su likvidirali pripadnici "zemunskog klana" jer su ga smatrali odgovornim za ubistvo Željka Ražnatovića Arkana. Navodno je Skole organizovao Arkanovo ubistvo jer je dobio manji deo novca od prodaje fudbalera Obilića Nikole Lazetića. To je sve u svojoj ispovesti potvrdio i Dragan Nikolić Gagi, koji je zbog učešća u ovoj likvidaciji osuđen na 30 godina zatvora.

Inače, Skole je ubijen nakon filmske jurnjave i pucnjave na Vidikovcu i Labudovom brdu. Tom prilikom je izrešetan i njegov telohranitelj, policajac Miloš Stevanović. Kasnije se saznalo da je na njih pucao Sretko Kalinić, glavni ubica "zemunskog klana".

- Policija je operativnim radom uspela da uđe u trag trojici osumnjičenih i da ih ubrzo i uhapsi. Radi se o dvojici dvadesetogodišnjaka i jednom ranije osuđivanom tridesetogodišnjaku. Oni će biti saslušani kod tužioca, nakon čega bi trebalo da bude poznato više detalja Todorovićevog ubistva - preneli su mediji ne navodeći imena osumnjičenih.

Inače, ubijeni Saša Todorović pre nego što je otišao u Stokholm, okumio se sa Zoranom Uskokovićem Skoletom, sa kojim se družio sve do Uskokovićevog ubistva.

Trta je od tada retko dolazio u Srbiju, ali je zato u Švedskoj razvio biznis i postao dobro poznat policiji zbog različitih krivičnih dela - od posedovanja oružja pa do dilovanja droge. On je jedno vreme bio u bekstvu, i to pošto je na poternicu Švedske dospeo 2002. godine, kada je u diskoteci koju je držao u ovoj zemlji pronađena droga. Zbog tih narkotika njegovi saradnici osuđeni su na po 10 godina zatvora, dok je postupak protiv Todorovića obustavljen 2012. godine. Međutim, 2015. godine je završio u zatvoru jer je kod njega pronađen "magnum 357".

Todorović se u poslednje vreme bavio ugostiteljstvom i distribucijom povrća, i to zajedno sa jednim od najpoznatijih pljačkaša u Švedskoj.

(Kurir.rs/Informer)

