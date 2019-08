EKSKLUZIVNO ZA KURIR, SVASTIKA TODOROVIĆA OTKRILA DETALJE NJEGOVE LIKVIDACIJE U STOKHOLMU: Nije tačno da je ubijen pred mojom sestrom i bebom! Evo šta stoji iza njegovog kumstva sa Skoletom

Saša Todorović koji je ubijen u ponedeljak uveče u Stokholmu nije likvidiran pred svojom ženom i bebom od dva meseca, rekla je danas za Kurir njegova svastika.

Žena koja se predstavila redakciji Kurira kao Snežana i njegova svastika rekla je da je Todorović ubijen u mirnom kraju grada kada se vraćao kući.

"Vraćao se uveče kući i upucan je s leđa. Nije istina da su sa njim bili moja sestra i njihova beba od dva meseca", kazala je ona.

Prema njenim rečima, Todorović nije bio kriminalac, jer kako je navela "ne bi mogao sa navodnim dosijeom koji mu se pripisuje slobodno da šeta u uređenoj zemlji kakva je Švedska".

Snežana je potvrdila da je ubijeni Todorović kum Zorana Uskokovića Skoleta kog su 2000. godine likvidirali pripadnici "zemunskog klana".

"Istina je da su bili bliski, ali to ne znači da je i on bio kriminalac. Oni su se družili jer je Stole prema njemu bio dobar čovek, a to što se on bavio drugim stvarima nema veze sa mojom zetom", ispričala je Snežana.

Ona je dodala da je Todoroviću restoran koji vodi opljačkan, a onda i zapaljen dok je on boravio u Srbiji.

"Prvo su iz lokala izneli svu tehniku, pa čak i lustere, a onda su zapalili restoran", kazuje Snežana.

Snežana je rekla i da je njen zet Saša Todorović bio dobar čovek koji nije imao veze sa kriminalom.

"Nije što je moj zet, ali bio je dobar čovek koji je svima hteo da pomogne. Ni mrava ne bi zgazio", navela je ona.

Saša Todorović (55) zvani Trta, kum Zorana Uskokovića Skoleta kog su 2000. godine likvidirali pripadnici "zemunskog klana", izrešetan je u ponedeljak uveče na periferiji Stokholma.

Švedska policija smatra da je Todorović bio jedan od vođa podzemlja i da je to razlog njegove likvidacije.

(Kurir.rs)

Kurir