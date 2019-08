POGINUO "LETEĆI ČOVEK" IZ ZADRUGE: Britanski inženjer srpskih korena izgubio život u Saudijskoj Arabiji prilikom testiranja letećeg odela koje je sam dizajnirao!

Anđelo Grubišić (38), britanski inženjer astronautike srpskih korena, koji je široj javnosti postao poznat nakon performansa u rijalitiju "Zadruga", poginuo je u utorak u Saudijskoj Arabiji prilikom testiranja letećeg odela koje je sam dizajnirao.

"leteći čovek" iz Zadruge,Anđelo Grubišić foto: Printscreen

Podsetimo, Grubišić je prošle godine na otvaranju druge sezone "Zadruge" sleteo svojim letećim odelom u veličanstveni Imaginarijum i doneo pismo voditelju Ognjenu Amidžiću. To je ujedno bio i poslednji put da je boravio u Srbiji.

Šampion letenja

Kako su preneli britanski mediji, astronaut je nastradao prilikom BASE džampinga nekoliko nedelja nakon što ga je Britanska padobranska asocijacija proglasila šampionom letenja u letačkom odelu.

- Anđelo je izgubio život skokom u letačkom odelu, radeći ono što je najviše voleo, a mi želimo da obezbedimo da ceo svet sazna za njegova dostignuća i ambicije, da oni budu poznati u svetu i da slavimo to kako je obeležio naše živote - rekla je njegova porodica za BBC i dodala:

- Anđelo je zarobio srce i um svih ljudi koji su imali privilegiju da rade s njim.

nastradali astronaut foto: Printscreen

Poreklom iz Like

Srbin, čiji je otac poreklom iz Like, bio je poznat u celom svetu, jedno vreme je radio i na pogonima za letelice u Evropskoj svemirskoj agenciji (ESA) i Američkoj svemirskoj agenciji (NASA).

- Talentovani naučnik je predvodio dizajnerski tim koji je radio na letačkim odelima na Univerzitetu u Sautemptonu, gde je predavao astronautiku - piše Dejli mejl.



Pokrenuo je i "Projekat Ikarus" 2015. godine i dizajnirao letačka odela, kao i odela na mlazni pogon koja su rušila rekorde, dok je istovremeno radio na unapređenju njihove bezbednosti.

- Ono što želim od života jeste da letim, oduševljava me mit o Ikaru i to kako je za njega letenje bilo jednostavno. Bio bih najsrećniji kada bismo mogli da letimo bez ičega. To se naravno neće dogoditi, ali pokušavamo da opremu kojom letimo svedemo na minimum i to me usrećuje - rekao je tada uzbuđeno Anđelo.

Rijaliti "Zadruga"

Obučavao zaposlene da lete Tokom gostovanja u "Zadruzi", Grubišić je imao zadatak da obuči bezbednosnu službu Pinka kako da koristi mlazno odelo.

- To je sjajan spoj uma i mašine, nije teško upravljati ovim odelom. Koristimo motore od 1.050 konjskih snaga i sve je na nama. Potreban je balans, ne možete osposobiti robote za to. Smatram ovo jednom od najneverovatnijih formi ljudskog letenja - rekao je ranije Anđelo.

Brojke

38 godina imao je Anđelo Grubišić

Kurir.rs / Branka Travica / Foto: Profimedia / Printscreen

Kurir