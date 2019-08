UŽASNI DETALJI ISTRAGE MASAKRA U JABUKOVCU: Ubice overile žrtve, pa uradile jednu ČUDNU STVAR

Policija još traga za četvorostrukim ubicama iz Jabukovca, koji su usmritili Raju Kazimirovića (72), njegovu majku, sestru i sestričinu na salašu u Jabukovcu.



Prema saznanjima medija, plaćenik je prilikom likvidacije četvoro ljudi koristio pištolj sa prigušivačem. Na imanju Kazimirovića nađena su četiri tela - domaćina Raje (72), njegove majke Dragice (93), sestre Ljubinke Oprikić (76) i njene ćerke Dragane (53).

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, ubijeni su najmanje dan pre nego što je prijatelj Dragiša Danilović iz susednog sela Vratna našao tela.

Istražitelji su pokušali da rekonstruišu krvavi pohod za sada nepoznatih egzekutora, kojih je, kako se sumnja, bilo više od jednog.

- U žrtve je pucano iz dva pištolja. Iako je ispaljeno desetak metaka, nisu nađene čaure, egzekutori su ih pokupili. To čišćenje terena ukazuje na mogućnost da ubice već imaju iskustva u likvidacijama. Ono što je takođe zanimljivo jeste da su ubice posle zločina ženama preko lica stavili krpe. Ne pre egzekucije, nego posle, jer na krpama nije bilo nikakvih rupa. Iz kog razloga su to uradili, zasad samo oni znaju - napominje sagovornik i dodaje da je otežavajuća okolnost to što je od momenta zločina do trenutka nalaženja tela prošlo sigurno 24 sata, a za to vreme egzekutori su mogli i da napuste Srbiju, posebno ako se ima u vidu da Jabukovac nije daleko ni od Rumunije ni od Bugarske.

Kako je ubijeni Raja Kazimirović, imao "tešku i preku narav" i bio u zavadi sa pola sela, saslušani su mnogi koji su sa njim bili u sukobu. Više od 15 osoba bilo je na poligrafu, ali svi su prošli.

U danima istrage koji su usledili na imanju Kazimirovića pronađena je novčanica od 50 evra, koja je ubicama verovatno ispala prilikom bega. Policija je nastavila da pretresa kuću a u pomoćnom objektu, u jednoj torbi, pronađeno je 10.000 evra. Zasad se pretpostavlja da ubice nisu izvršile premetačinu u ovom objektu pa zato sa sobom nisu poneli ovaj novac.

Takođe, nedaleko od Kazimirovićevog salaša odakle se odlično vidi celo imanje pronađeno je da na desetine opušaka od cigareta. Zbog ovog traga sumnja se da je ubica (ili njegov pomagač) neko vreme posmatrao porodicu beležeći njihove navike i kretanje. Svi pronađeni pikavci poslati su na veštačenja.

Policija je takođe, prema nezvaničnim infomacijama, utvrdila da je su ubice sa sobom odnele sva dokumenta Dragane Jozeljić, jedne od žrtvi. Zbog čega su uzeli baš njena a ne od ostalih članova porodice, još nije najjasnije.

Po dolasku u Jabukovac, izjavu policiji dao je i Rajin sin Nenad, koji sa porodicom godinama živi u Austriji, ali on nije rekao ništa što bi pomoglo u rasvetljavanju ove misterije. Iz Nemačke je došla i Draganina ćerka Sandra Jozeljić, ali ni ona nije imala nikakva saznanja koja bi pomogla istražiteljima u identifikacija zločinaca i utvrđivanju motiva nesvakidašnje egzekucije.

Policija je uhapsila jednog od komšija Raje Kazimirovića (72), meštanina sela Jabukovac kod Negotina.

Sused pokojnih Kazimirovića se tereti da je u nelegalnom posedu držao lovačku pušku, a policija je proveravala da li to oružje odgovara onom kojim je počinjen masakr. Međutim, ispostavilo se da se ne podudaraju.

