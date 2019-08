RAT KLANOVA U BUDVI: Kan preživeo treći atentat!

Budvani Dragan Marković, zvani Krasni, i Goran Slovinić, zvani Brale, ranjeni su u noći između ponedeljka i utorka dok su u jednom lokalu u budvanskom Starom gradu sedeli u društvu Marka Ljubiše, zvanog Kan.



Kan je, inače, dobro poznat i srpskoj policiji, pošto je dva puta uspeo da izbegne likvidaciju u Beogradu! Prema operativnim podacima, on važi za bezbednosno interesantnu osobu, blisku škaljarskom klanu i Luki Bojoviću, i zbog toga istražitelji sumnjaju da je i poslednja pucnjava vezana za rat kavačkog i škaljarskog klana, koji je počeo 2014.

Držao ga na nišanu

Napad se, kako prenose crnogorski mediji, dogodio oko dva sata iza ponoći.

- Marković, Slovnić i Ljubiša su sedeli u bašti "Korkovada", ispred bedema Starog grada. Muškarac sa silikonskom maskom je mirno prišao stolu, izvadio "škorpion" i prvo ga usmerio ka Kanu, a potom pucao na drugu dvojicu - preneli su crnogorski mediji.



Kako navode, pošto je ranio dvojicu, napadač je pucao i u Ljubišu, ali je on uspeo da izbegne metke.



- Nastala je pometnja i napadač je uspeo da pobegne - tvrde očevici. Oni su maskiranog napadača opisali kao muškarca visokog između 185 i 190 centimetara. Rekli su da ima crnu kosu i da je star između 30 i 40 godina.

- Ranjeni su prebačeni u kotorsku bolnicu i van životne opasnosti su. Policija je odmah blokirala ceo grad i krenula u potragu za napadačem - tvrde izvori.

Sukob

Kan na čelu grupe iz Budve?

Kako prenose crnogorski mediji, Marko Ljubiša, zvani Kan, navodno je na čelu kriminalne grupe iz Budve koja je bliska škaljarskom klanu. Krvavi rat dve kriminalne grupe, podsetimo, počeo je 2014. i do tada je u njemu ubijeno više od 20 osoba. Navodno, do tada je postojala jedna škaljarska grupa, ali je posle nestanka jednog tovara kokaina došlo do sukoba, i tada je stvoren drugi, kavački klan. Prema informacijama iz bezbednosnih službi, "škaljarcima" su se priklonile grupe iz Budve, kao i barska grupa navodno predvođena Alanom Kožarom, koji je u bekstvu. Blizak im je Luka Bojović, dok se članovi drugog klana navodno oslanjaju na Dejana Stojanovića Keku.



Ranjavan

Inače, Marko Ljubiša, zvani Kan, već je dva puta preživeo pokušaje likvidacija, i to 2009. i 2013. u Beogradu.



- U Beogradu je 2013. bio teško ranjen i jedva je preživeo napad. Nepoznata osoba u njega je tada ispalila četiri hica i on se tada sam dovezao do Hitne pomoći, a lekari su uspeli da mu spasu život. On tada nije hteo da kaže šta mu se dogodilo, gde, niti ko je pucao na njega. Rekao je svoje ime i izgubio svest. Kasnije je otkriveno da je na njega pucano iz automobila u pokretu na Novom Beogradu. Četiri godine ranije, takođe u Beogradu, ispred Arene, posle utakmice Partizan - Panatinaikos, upucan je u vrat - podsećaju sagovornici iz istrage.



Kan je, inače, u Srbiji bio uhapšen 22. novembra 2011. po poternici koju je Crna Gora raspisala za njim zbog sumnje da je 1997. u Budvi učestvovao u vatrenom obračunu u kom je ranjena jedna osoba. U aprilu 2012. je bio izručen Crnoj Gori.

