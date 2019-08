POMRAČENI UM KRVNIKA IZ JABUKOVCA: Ubio četvoro, pa sutra SLAVIO SLAVU!

Davor Pernić (35), koji je uhapšen zbog sumnje da je u Jabukovcu ubio Raju Kazimirovića (73), njegovu majku Dragicu (93), sestru Ljubinku Oprikić (76) i njenu ćerku Draganu Jozeljić (53), dan posle zločina slavio je krsnu slavu Trnovu Petku sa porodicom i prijateljima!



Kako saznajemo, Pernić je 7. avgusta upao na imanje Raje Kazimirovića, počinio krvavi pir, a potom se vratio svojoj kući i učestvovao u pripremama za slavu, koju su Pernići proslavili sutradan, 8. avgusta.

foto: ana paunković

Šokiran

Slaviša Pernić, otac osumnjičenog mladića, rekao je za Kurir da je tačno da se njegov sin posle zločina ponašao uobičajeno i da je učestvovao u pripremama za slavlje, ali je naglasio "da on ne veruje da je Davor ubica". Slaviša se u razgovoru sa novinarom Kurira prisetio 7. avgusta.

foto: ana paunković



- Tog dana je uglavnom bio kod kuće i ne znam u kom periodu je on to mogao da uradi. Spremali smo se za našu slavu Petkovaču, koju smo i proslavili 8. avgusta. Zbog toga je više puta izlazio iz kuće, uglavnom do prodavnice, išao je u nabavku - kaže Slaviša, još uvek vidno šokiran optužbama na račun svog sina.



Kako kaže, da mu je sin uhapšen, saznao je od policajaca koji su došli na njegov salaš.



- Tada mi je objašnjeno da ne smem da izlazim iz kuće i da će doći inspektori da sve pretresu. Trajalo je to nekoliko sati. Potom sam video da su odneli oružje koje je bilo zatrpano na salašu. Ne znam odakle to tu - kaže otac i dodaje da je sina video tri dana pre hapšenja.

foto: Privatna Arhiva

Sadili duvan

- Došao je kod mene na salaš. Probali smo da zasadimo duvan, nekoliko stabljika, čisto da probamo da li će da uspe. Davor je obišao te biljke. Nisam primetio da je obilazio to mesto gde je posle nađeno oružje - navodi stariji Pernić i objašnjava da je tek u ponedeljak pronašao mesto gde je iskopano oružje.



- Video sam tu rupu. Bio je tu najlon i delovalo mi je prilično plitko za ceo taj arsenal, ali... - kaže Slaviša Pernić.



On dodaje da se Davor nijednog trenutka nije čudno ponašao da bi na bilo koji način posumnjao u njega.



- Ne znam šta se desilo, ali mi je i malo čudno. Nakon ubistva bile su informacije da je ubica ostavio opuške od cigareta. Davor nikad nije pušio. Duvan što je probao da sadi hteo je da prodaje - priča on.



Misteriozna Maja

Ne znam ko je ta žena



Upitan da prokomentariše vezu izvesne Maje B. i njegovog sina, on ističe da za nju prvi put čuje.



- On je imao ranije devojku Maju, sa kojom je išao u školu, ali ona se udala i živi u inostranstvu. A u Jabukovcu ima mnogo Maja. Davor mi nikad nije pričao o devojkama, niti je bilo koju doveo kući. Ne znam ko je ta žena - kaže Slaviša.



Podsetimo, Davor je na saslušanju navodno rekao da je odlučio da opljačka Kazimirovića jer mu je bio potreban novac za lečenje ljubavnice. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Majom B., ali ona nije želela da daje izjave. Inače, sudeći po Fejsbuk profilu Maje B., ona i Davor su zaista bili u kontaktu, jer on joj je lajkovao slike.



Odneo sinu paket

Nije uspeo da ga vidi



Slaviša Pernić kaže da još uvek nije uspeo da poseti sina u pritvoru, ali da mu je juče odneo paket sa stvarima.



- Nisam se video sa njim jer nije bilo vreme posete. Odneo sam mu paket sa garderobom, neke majice, veš, pantalone, džemper i sredstva za ličnu higijenu. Još uvek sam u šoku zbog svega - iskren je otac osumnjičenog za monstruozno četvorostruko ubistvo.

(Kurir.rs/Jelena Rafailović/foto:Ana Paunković, privatna arhiva)

