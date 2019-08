JEZIVI DETALJI NESTANKA DEVOJČICE (13): Pobegla od kuće jer ju je očuh silovao!

J. S. (13) iz Kisača, koja je nestala 26. avgusta u Novom Sadu, pronađena je juče u Budisavi, gde se sakrila od vanbračnog supruga svoje majke, koji ju je silovao!

Pošto je nestala maloletnica pronađena, policija je uhapsila njenog očuha Jablana V. (39). Iako dete nije imalo vidljive povrede, ispostavilo se da je žrtva svog očuha i da je zbog njega pobegla.



Baka prijavila



- J. S. je usvojeno dete, a Jablan je suprug njene majke, žene koja ju je usvojila još kada je imala godinu dana i osam meseci. Očuh je posle hapšenja priznao da je imao seksualne odnose sa pastorkom i njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, a policija je povela istragu kako bi se utvrdilo šta se tačno događalo u njihovom domu. Postoje sumnje da je on više puta silovao devojčicu - objašnjava sagovornik Kurira i dodaje da se devojčica požalila baki, koja je i prijavila Jablana policiji.



M. L. (48), majka devojčice, rekla je juče za Kurir da je tog dana kada je J. S. nestala sa njom otišla u policiju jer je njena ćerka sa još jednom drugaricom više puta zvala broj 192.

- Zvale su policiju i ćutale, a policajci su locirali odakle su pozivi dolazili i pozvali su nas u stanicu. Dale smo izjavu, a ćerka mi je potom rekla da ona neće da se vrati kući jer se plaši da ću je grditi. Rekla sam joj da neću, ali ona se dala u beg i jednostavno mi je nestala. Istog dana prijavila sam nestanak - kaže M. L. i dodaje da je njen suprug sutradan dobio poziv od policije.



Majka u šoku



- Rekli su mi da je njega moja majka prijavila i da je rekla da je on silovao dete. Pitala sam ćerku da li je to istina, a ona je odgovorila „da ju je samo pipkao po intimnim delovima“. Međutim, moja majka je takva da sve voli da preuveličava. Ne znam šta bih rekla, ali volela bih da popričam sa Jablanom i da od njega čujem da li je to istina - kaže majka napastvovane devojčice, i dodaje da joj je rečeno da je Jablan priznao krivicu.

- Ako je to istina, neka ostane tamo gde je sada do kraja života, meni ne treba. Bitnije mi je moje dete - kaže M. L.



Ona tvrdi da nikada nije ostavljala ćerku samu sa Jablanom.

- Uvek sam i ja bila tu, a kada sam bila na poslu, ćerka je bila u školi - kaže.



J. S. je sada, kako kaže njena majka, kod bake.

- Želela je da bude kod moje majke. Najvažnije je da je živa, a sve ostalo će se ispitati. Shvatite me, sva sam pogubljena - završava ova žena.

Radi u vrtiću NEMOGUĆE DA MAJKA NIJE PRIMETILA

Meštani Kisača juče su nerado govorili o hapšenju svog komšije, a za njegovu suprugu i majku devojčice nemaju lepe reči. - Ona je malu usvojila sa tadašnjim suprugom. Od njega se razvela navodno zbog alkohola, a dete je ostalo kod nje. Niko ne može da me ubedi da majka nije primetila da se sa devojčicom nešto dešava. Strašno je što ta žena radi u vrtiću sa decom, a nije je zanimalo kako se njeno dete oseća - kaže jedna Kisačanka i dodaje da je Jablan mlađi od M. L. devet godina.

