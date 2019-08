ČEDOMORKA OSTAVILA BEBU U KONTEJNERU: Otac traži starateljstvo nad detetom

Mirjana Gavrilović priznala na saslušanju da je tek rođeno dete bacila u kontejner, a sud joj je odredio pritvor do 30 dana

Mirjana Gavrilović (33) priznala je juče na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu da je u ponedeljak ujutru ostavila svoju tek rođenu bebu u plastičnoj kesi u kontejneru ispred zgrade u kojoj živi u Žarkovu, nakon čega joj je sud odredio pritvor do 30 dana.

Psihijatrijsko veštačenje

Na drugoj strani, kako Kurir saznaje, otac novorođenčeta je rešio da dokaže očinstvo i zatraži starateljstvo nad sinom.

- Mirjana je izjavila da je dečaka odnela u kontejner čim ga je rodila. Zanimljivo je da, iako se porodila sama kod kuće, bez medicinskog nadzora, porođaj je protekao perfektno. Nju je pregledao lekar i sve je u redu. U daljem toku postupka biće saslušani svedoci i veoma je važno da se uradi neuropsihijatrijsko veštačenje kako bi se utvrdilo da li je njen motiv bilo ubistvo ili je bila u postporođajnoj depresiji.

Od toga će zavisti da li će postupak nastaviti da se vodi za teško ubistvo u pokušaju ili čedomorstvo. Među prvim svedocima će biti pozvan Mirjanin otac, ali on kao njen najbliži srodnik ima pravo da ne svedoči - nezvanično saznaje Kurir.

Portparol tužilaštva Irena Bjeloš rekla je za Kurir da je tužilaštvo predložilo da se prema Gavrilovićevoj odredi pritvor kako ne bi uticala na svedoke i zbog uznemirenja javnosti. O predlogu treba odluči sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu.

Rekla da je abortirala

Kako saznaje Kurir, čovek za koga se pretpostavlja da je otac Mirjanine bebe, a koja se trenutno nalazi na dečjoj klinici u Tiršovoj, javio se policiji i tražiće starateljstvo nad detetom ukoliko se dokaže da je zaista njegovo.

- Po zakonu, on će prvo morati da zahteva DNK analizu kako bi se utvrdilo da li je beba njegova. On je u potpunom šoku otišao u utorak u policiju nakon što mu je Mirjanina komšinica javila šta se dogodilo. On nije ni znao da je Gavrilovićeva trudna jer mu je ona rekla da je abortirala, kada su se posvađali i raskinuli, iako su ostali u kontaktu. Čuli smo da je rekao kumu da, ako se potvrdi da je dete njegovo, tražiće starateljstvo nad svojim sinom - kaže izvor Kurira dobro upućen u ceo slučaj i dodaje da otac deteta ne veruje da je Mirjana želela da ubije bebu.

Jako je želeo dete NIJE ZNAO DA JE DOBIO SINA Da je Mirjanin bivši partner tek nakon celog incidenta saznao da je Gavrilovićeva zapravo bila trudna, kao i da je jako želeo dete, potvrdila nam je pre dva dana i Mirjanina drugarica Vida Petković (22). - Ja sam mu poslala poruku da ga obavestim da je dobio sina i da ide da se javi u Policijsku stanicu u 29. novembra, jer ga traže. Mislim da će i tražiti starateljstvo, daj bože - rekla nam je Petkovićeva, koja je jako vezana i za Mirjaninog prvog sina (7).

Kurir.rs / J. Spasić - J. Pronić

Foto: Privatna arhiva

Kurir