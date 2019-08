BAKA ZLOSTAVLJANE DEVOJČICE OČAJNA: Zlotvor je dve godine silovao moju unuku (13)

Nadam se da zet nikada neće izaći iz zatvora! Dve godine je silovao moju unuku, mučio ju je. Jadno dete, šta je preživelo. Sada je kod mene i nadam se da će uspeti da prevaziđe traume.



Ovako je za Kurir počela svoju ispovest M. L. (70), baka trinaestogodišnje J. S. iz Kisača, koja je 26. avgusta pobegla od kuće jer ju je očuh Jablan V. (39) seksualno zlostavljao.

Pobegla od kuće

Posle dva dana, prekjuče, policija je pronašla J. S. u Budisavi i tada je otkrivena mračna tajna ove porodice.

- Dete je sada kod mene, jer nije htela ni da čuje da se vrati kod majke, tj. kod moje ćerke. Radnici iz Centra za socijalni rad bili su ovde i pregledali kuću i sobu u kojoj će unuka spavati. Dozvolili su da boravi kod mene - sa knedlom u grlu priča baka i nastavlja:

- Jadna moja unuka! A i šta ja doživeh u ovim godinama, da saznam da mi je unuka silovana, i to unazad dve godine. Znači on je nju silovao od njene 11. godine. Mučio ju je godinama. Ona je sve to ispričala u policiji i svi dokazi su tamo. Toliko ih ima da se nadam da zlotvor neće nikada izaći na slobodu.



Baka kaže da nije ona prijavila policiji vanbračnog supruga svoje ćerke, već da je unuka više puta pozivala 192 u nameri da kaže šta joj se dešava, ali nije imala hrabrosti, pa je samo ćutala. Međutim, policajci su locirali odakle dolaze pozivi i pozvali su J. S. i njenu mamu na razgovor. Posle davanja iskaza, J. S. nije želela da se vrati kod majke i pobegla je.

- Ona je sama u policiji ispričala za silovanje, a kada je njena majka to čula, pobesnela je na dete, umesto na Jablana. Devojčica je u tom momentu odlučila da pobegne jer je to za nju bilo jedino rešenje. Hvala bogu da su je brzo našli i da je živa - priča šokirana M. L.

Plašila se

Naša sagovornica se priseća da se njena unuka u proteklom periodu čudno ponašala.

- Kada je ostajala da spava kod mene, molila me je da zaključam kapiju, plašila se, ali nikada mi nije palo na pamet da se tako iživljavaju nad njom. Sada mi je ispričala da je on to radio kada joj mama ode na posao, a ona ostane sama sa tim idiotom - očajna je baka.



Podsetimo, policija je prekjuče uhapsila Jablana V. zbog sumnje da je silovao maloletnu pastorku. On je nakon hapšenja priznao da je imao seksualne odnose sa devojčicom. Inače, J. S. je usvojeno dete. M. L. ju je usvojila kada je imala godinu dana i osam meseci.

Strašno

Dete tvrdi da je majka sve znala

Baka M. L. kaže da joj je unuka ispričala da je njena mama znala za seksualno zlostavljanje.

- Dete tvrdi da je majka znala. Joj, ne znam kako ovo da preživim, a znam da sam jako potrebna sada detetu i da je njoj najteže - zaključuje baka M. L.

Majka žrtve

Preuveličali su

Majka seksualno zlostavljane devojčice M. L. prekjuče je za Kurir ispričala da nije znala da njen nevenčani suprug seksualno zlostavlja njenu usvojenu ćerku. Ona je tvrdila da joj je dete reklo "da ju je Jablan samo dodirivao po intimnim delovima, ali da njena majka voli sve da preuveličava".

- Ne znam šta je sa mojom ćerkom. Šta joj je uradio taj zlotvor Jablan? Što se ona tako iskvarila, kako se okrenula, to je strašno - kaže baka.

Kurir.rs / Slađana Stojanović / Foto: Privatna Arhiva

