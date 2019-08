BABU (91) TERAJU U ZATVOR ZBOG PRELASKA VAN PEŠAČKOG! TUŽNA PRIČA O BAKI IZ ZEMUNA DIRNULA LJUDE: Spasoje hteo da spasava staricu robije!

Umesto što je baki od 91 godine napisao kaznu od 5.000 dinara, saobraćajni policajac je trebalo da je upozori i prevede preko pešačkog prelaza, kaže za Kurir Spasoje Živanović iz Begaljice (65), koga je dirnula priča da baka Jovanka Lisica iz Zemuna mora u zatvor zbog neplaćene kazne za prelazak ulice van pešačkog prelaza, pa je ponudio da on plati kaznu.



Spasojević je, iziritiran time što se desilo baki Jovanki, pozvao redakciju Kurira da se raspita na koji način može da joj pomogne i plati njenu kaznu kako ne bi morala da ide u zatvor.

- Pošto redovno čitam Kurir, video sam priču o baki i iziritiralo me što njoj od 90 i kusur godina mogu da prirede tako nešto pored toliko mladih koji prelaze ulicu van pešačkog prelaza. Ne opravdavam taj postupak policije i mislim da mora da postoji opravdanje za njene godine. Policajac koji je to uradio mogao je da je opomene i da je odvede na neki pešački prelaz. Dirnula me je ta priča. Našli su staru baku da kažnjavaju, iako im je rekla da ide na groblje. Kada je video koliko ima godina, policajac je mogao je da je upozori: „Nemojte, bako, više tuda da prelazite radi sopstvene bezbednosti“ - kaže za Kurir Živanović.



On dodaje da je nehumano da se starici sa toliko godina napiše kazna.

- Ljudi koji rade u državnim institucijama trebalo bi da imaju kulturu i osećaj za neke stvari. Da li taj policajac razmišlja da i on ima starog oca ili majku, ili babu, ili dedu - ističe Spasoje.



Pošto je shvatio da je jedini način da baka Jovanka izbegne robiju da plati kaznu, Spasoje je odlučio da umesto nje uplati 5.000 dinara na račun suda.

- Potresu me uvek takve priče. Radim i imam mogućnosti da joj pomognem. Nemam mnogo, ali za ovoliko mogu i želim da platim njenu kaznu - kaže Živanović, koji nije želeo da se objavi njegova fotografija jer mu nije cilj da se reklamira, nego da spreči da starica ode u zatvor.

Baka Jovanka HVALA TOM DIVNOM ČOVEKU, ALI KAZNA JE PLAĆENA

Baka Jovanka Lisica iz Zemuna neizmerno je zahvalna Spasoju Živanoviću, koji se ponudio da plati njenu kaznu, ali kaže da joj pomoć nije potrebna jer je kazna već plaćena. - Mnogo hvala tom humanom i predivnom čoveku, ali ne treba mi pomoć. U mogućnosti sam da platim. Moj prvi komšija Miloš Milićević je išao i platio kaznu pošto ja nisam mogla da izlazim. Mnogo hvala tom gospodinu, to bi možda i ja nekoj sirotinji učinila. Naša zemlja stvarno ima humanih ljudi. Ja nisam platila kaznu ne zato što nisam imala novca nego zato što nisam shvatila da sam kažnjena - kaže baka Jovanka.

