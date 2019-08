KRIMINOLOG RADOVANOVIĆ OTKRIVA: Ljudi iz podzemlja su bili u inostranstvu, a onda je usledio JEDAN POZIV

Kriminolog Dobrivoje Radovanović ocenio je da je organizovani kriminal u Srbiji počeo devedesetih godina prošlog veka i to presudnom zaslugom Državne bezbednosti, odnosno političara i policije.

"Politika je imala ličnih interesa da se stvori organizovani kriminal, jer joj on omogućava enormno bogaćenje za kratko vreme, a Državna bezbednost je to radila po naređenju političara u Srbiji. Pozvala je sve naše poznate ljude iz podzemlja koji su boravili van zemlje da se vrate u zemlju", kaže on.

Prema njegovim rečima, ti kriminalci su korišćeni kao paravojska na ratištima širom tadašnje Jugoslavije.

"Otimanje stare devizne štednje, prenos novca na Kipar ili neke druge destinacije tipični su potezi organizovanog kriminala. Dakle, postoji dokazani materijalni interes političara i postoji dokazani interes za korišćenje organizovanog kriminala za ratove, lokalne ratove koji su tada vođeni u Srbiji ili oko Srbije", priča Radovanović.

Dodaje da zbog zamaha organizovanog kriminala najviše trpe obični ljudi.

"Potrebno je izgraditi sistem, ali za to je potrebno najmanje od pet do 10 godina", kaže Radovanović.

On je izneo i zabrinjavajuće podatke o upotrebi droge među mladima.

"U adolescentskoj populaciji, ili učeničkoj srednjoškolskoj, u Beogradu dvadeset odsto dece uzima drogu, što je jako visok procenat. Pre pet-šest godina to je bilo deset odsto, pa sad vidite kojom brzinom raste. Tragedija je još veća u tome što četrnaest odsto njih diluje drogu", upozorava on.

Radovanović je profesor psihologije kriminala i nekadašnji direktor Instituta za kriminološka istraživanja.

