UZNEMIRUJUĆE! JEČAO JE OD BOLA I MOLIO ME DA MU POMOGNEM, TU JEZIVU SCENU NIKAD NEĆU ZABORAVITI: Žena iz Vladimirovaca u čiju kuću se ZAKUCAO pežo ne može sebi da dođe od ŠOKA (KURIR TV)

Beograđanka Snežana S. (36) i Perica T. (49) iz Izbišta poginuli su u petak rano ujutru, kada se "pežo" u kome su bili zakucao u kuću na izlazu iz sela Vladimirovci, u opštini Alibunar. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na raskrsnici i skretanju prema Devojačkom bunaru, teško je povređeno još dvoje ljudi.

Vozač "pežoa" Ivan S. iz Leštana, inače suprug nastradale Snežane, kao i četvrti putnik iz automobila, Rumun Joan A. (27), koji je sa Pericom T. sedeo pozadi, zadobili su teške povrede. Oni su prevezeni u Urgentni centar, gde im je ukazana lekarska pomoć, ali su i dalje životno ugroženi, pišu Novosti .

Kako nezvanično saznajemo, do nesreće je, kako se sumnja, najverovatnije došlo usled neprilagođene brzine i nepoznavanja terena. Vozač i putnici iz "pežoa" vraćali su se u Beograd sa slavlja i iz kafane, u selu Vlajkovići.

Šarolta Lenan, koja živi sa dve maloletne ćerke kao podstanar u kući u Ulici cara Lazara, u koju je udario "pežo", kaže za "Novosti" da je prizor bio užasan.

- Deca su spavala, ali sam ja bila budna oko četiri sata, priča Šarolta.

foto: Zorana Jevtić

- Odjednom, čula se jeziva škripa kočnica, a onda udarac. Mislila sam: "Ode kuća". Onda sam potrčala u sobu kod dece i videla kako je starija ćerka legla preko trogodišnje sestre da je zaštiti, dodaje.

foto: Zorana Jevtić

Šarolta je odmah sklonila ćerke na sigurno, a onda izašla na ulicu da vidi šta se događa:

- Znala sam već da je u pitanju saobraćajna nesreća. To, uostalom, nije prvi put da neki automobil skrene s puta i direktno iz raskrsnice udari u našu kuću. Pa pre nepunih mesec dana, u zid nam je udario jedan crni "audi", a bilo je sličnih situacija i ranije... Stalno se to dešava, a naročito vikendom, kad se iz pravca Vršca, najčešće sa Belocrkvanskih jezera i iz noćnog provoda, vraćaju pijani ili drogirani. Sednu takvi za volan i eto nesreće! Bojim se za svoju bezbednost, a i za dečju posebno. Šta da se to dogodilo preko dana, da je neko od dece izašlo ispred kuće i naleteo auto?

foto: Zorana Jevtić

Ona dalje priča da je, po izlasku iz kuće, zatekla jeziv prizor.

- Automobil je bio potpuno smrskan i uništen i videla sam da se unutra niko ne pomera. Jedan čovek iz automobila je od siline udarca ispao napolje, a drugi muškarac je bio zaglavljen između sedišta. Žena koja je sedela napred nije davala znake života. Videla sam samo njene ruke i mnogo krvi. Čovek koji je bio na mestu vozača došao je jednog trena svesti i bukvalno ječao od bola i molio me da mu pomognem i izvučem ga napolje. Nisam smela da ga diram. Bilo je jezivo. Te scene nikada neću zaboraviti, kaže Šarolta.

- Među prvima je unesrećenima pritrčao komšija Pera, dok sam ja telefonom pozvala Hitnu pomoć i policiju. Nismo smeli da diramo povređene. Srećom, posle samo desetak minuta, stigli su policija i dva sanitetska vozila. Ubrzo su tu bili i vatrogasci, koji su unesrećene izvlačili iz automobila. Troje povređenih je vozilima Hitne pomoći krenulo ka bolnici, ali je, kako čujem, jedan od njih preminuo. Nesrećnu ženu vatrogasci su jedva izvukli iz auta. Njoj, nažalost, nije bilo spasa, kaže naša sagovornica.

(Kurir.rs/Blic)

Kurir