OTKRIVENA POZADINA AFERE IBICA: Srpska mafija srušila austrijsku vladu!

Srpska mafija povezana je sa padom Hajnca Kristijana Štrahea i austrijske vlade u maju ove godine, otkrio je austrijski sajt EU infotek!



Podsetimo, afera "Ibica" izbila je kada su se pojavili snimci iz 2017, nastali na tom španskom ostrvu. Na snimcima se vidi kako Štrahe, koji je bio vicekancelar i predsednik Slobodarske partije, nudi državne poslove navodnoj rođaci ruskog milijardera, a zauzvrat traži finansijsku podršku za svoju partiju.

Novinari sajta EU infotek su 90 dana istraživali kako bi dobili jasnu sliku o ljudima koji su odgovorni za ilegalno snimanje Štrahea pre dve godine na Ibici. Prema njihovim navodima, sumnja se da iza svega stoji pokušaj ucene i da su prste umešali i trgovci narkoticima i oružjem koji sarađuju sa srpskom mafijom.

- Sumnja se da je detektiv Julijan H. bio zadužen za tehničko i organizaciono sprovođenje snimanja. Osim toga, navodno je bio zadužen i za prodaju kompromitujućeg videa u Nemačkoj. Detektiv se dovodi u vezu i sa uzgojem narkotika, odnosno posedovanjem opreme za proizvodnju droga. Interesantno je da je otac Julijana H. rođen u Srbiji, a navodno je prodavao oružje za vreme ratova na prostoru bivše Jugoslavije - preneli su austrijski mediji.

sporni snimak foto: YouTube prtscr / Michael Trauer

Kako navode, otac detektiva je uspeo da izbegne krivično gonjenje i da se iseli u Majami.

- On je navodno sarađivao sa srpskom mafijom ne samo na Balkanu već i u Beču i to uz pomoć navijača "grobara" - naveo je austrijski sajt. Međutim, oni nisu objasnili kako su tačno navijači Partizana povezani sa aferom "Ibica".

Sajt EU infotek je svoje navode potkrepio i time što je Julijan H. u kontaktu s mnogim Srbima, naročito sa Srpkinjama, jer na svom Fejsbuku među prijateljima ima više od 350 lepih devojaka iz naše zemlje i regiona. Takođe, on se preko posrednika poznaje sa ženom koja je Štraheu namestila Ruskinju, zbog koje je počela afera, a koja se vidi na snimku sa Ibice.



- Te devojke iz Srbije se dovode na žurke koje pravi detektiv ne samo za zabavu već predstavljaju mamce za klopke, kao što je to bila navodna

Ruskinja na koju su naseli Štrahe i njegova dotadašnja desna ruka Johan Gudenus. Sa takvim video-snimcima, Julijan je navodno ucenjivao ljude - navodi se u izveštaju sajta.

I posrednica Srpkinja

SASLUŠANA

EU infotek navodi i da je Julijan H. u stalnom kontaktu sa svojom bivšom devojkom srpskog porekla Vesnom R., koja radi kao prevodilac, a koja ima dobre kontakte sa srpskom scenom.

- Ona poznaje i posrednicu za nekretnine srpskog porekla Irenu M., koja je spojila Gudenusa s bečkim advokatom R. M. i navodnom nećakom jednog ruskog milijardera. Irenu M., nakon više pokušaja, saslušala je Savezna kriminalistička služba tokom prošle nedelje - naveo je sajt. Irena M. vlasnica je kompanija u Austriji, a na njenom profilu na društvenim mrežama može se videti da živi luksuznim životom.

(Kurir.rs/ Jelena Ivić/ Foto: printscreen YT Michael Trauer)

Kurir