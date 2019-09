BRANIO SE ĆUTANJEM: Osumnjičenom za SVIREPO UBISTVO bake Vere određen pritvor!

Vladanu G. (26) koji je osumnjičen da je ubio Jelicu Tatarovski (82) iz Niša, određen je pritvor do 30 dana, saznajemo u Višem sudu u ovom gradu.

- Proces saslušanja je trajao do uveče, a osumnjičeni se branio ćutanjem, rečeno nam je u službi za odnose sa javnošću u sudu.

Grahovac se sumnjiči da je u noći između 1. i 2. septembra ušao u stan nesrećne žene i da je s nekoliko udaraca tupim predmetom udario staricu zbog čega je ona izdahnula. Nju je našla u lokvi krvi bratanica i obavestila policiju.

Grahovac je u noći između 3. i 4. septembra, nezvanično saznajemo, uhapšen u Beogradu.

On je do pre dve i po godine živeo u zgradi Bulevar Nemanjića 75 i to vrata do vrata sa nesrećnom ženom koja je živela skromno od muževljeve penzije.

On se kasije posvetio ikonopisanju jer je imao psihičke probleme zbog čega je bio i na lečenju.

