SRPSKI RULET! KRVAVI ASFALT NA ULICAMA! Deca ginu u uličnim trkama! Zadatak je BOLESTAN: Čik prođi KROZ CRVENO!

Ne, ovo nisu kadrovi iz holivudskih filmova, ovo je scena, često skrivena od očiju javnosti, koja se odigrava kasno unoć na srpskim ulicama. Klinci od 15 godina pa naviše ugovaraju ulične trke i zadaju jedni drugima izazove, a to se može završiti kobno, upozoravaju sagovornici Kurira.



Da se ulične trke događaju u našoj zemlji, govori i saobraćajna nezgoda koja se dogodila prošlog četvrtka kod benzinske pumpe u Dositejevoj ulici na ulazu u Kraljevo. Tada su se sudarili „pežo“ niških i „opel“ kraljevačkih registracija, šestoro mladih je povređeno, a K. M. (15) pre nekoliko dana podlegla je povredama, a kako nezvanično saznajemo, do nesreće je došlo usled ulične trke.



Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, kaže za Kurir da su među mladima popularni ovi izazovi, kao i da je sve to sada više dostupno nego ranije.

- Ima i izazova „Stižem do Užica za dva i po sata“, onda postavi snimak ili mapu rute na društvene mreže, postavljaju te dokaze da su stigli za kraće vreme. Mladi jedni drugima postavljaju izazove, a to se dogovara i u zatvorenim Vajber grupama. Obično se za lokaciju traže saobraćajnice u izgradnji ili one koje su slabo prometne, ali i široki putevi. Trke organizuju u noćnim satima, kada je malo ljudi i kada su manje šanse da ih vidi policija - objašnjava Okanović.

foto: Nemanja Nikolić, Profimedia



Kako dodaje, biraju puteve i pravac da mogu da se zalete.



- Apelovao bih na roditelje da deci ne kupuju vozila koja postižu velika ubrzanja, jer to klince tera na izazov da daju gas. Kod ovih trka nije čak presudna ni brzina, nego ubrzanje! To je zaista opasno - upozorava Okanović.



Predsednik Asocijacije za bezbednost motociklista dr Vladimir Jeftić kaže da postoji i ilegalan deo koji se tiče motociklista, kao i da su to uglavnom mladi ljudi.



- Traže mesta, tj. pravce na kojima može da se razvije velika brzina. Tu nastaju problemi zato što je tu reč o javnoj saobraćajnoj površini. Šanse da preživite kao motociklista su ekstremno niske, ništa nije obezbeđeno, ne znate da li će da izleti neko drugo vozilo, pešak - naglašava Jeftić.

Crna statistika

ČETVORO STRADALO ZA 11 MESECI Najmanje četiri osobe poginule su u prethodnih 11 meseci u uličnim trkama, uključujući i K. M., devojčicu staru 15 godina iz Kraljeva, koja je nakon udesa nekoliko dana bila na aparatima, ali je, nažalost, nakon nekoliko dana podlegla povredama

U novembru 2018. Milan Nikolić (25) i njegova devojka Nataša Belčević (21) poginuli su u džipu kojim su se na uglu Mirijevskog bulevara i Višnjičke ulice zakucali u autobus, očevici su tada naveli da su neposredno pre nesreće videli da se dva automobila trkaju u punoj brzini iz pravca grada ka Višnjici.

U decembru prošle godine - Ostoja Gagić (29) poginuo je u Futogu trkajući se na motoru sa dvojicom drugova koji su bili u automobilu i koji su ga, kako tvrde očevici, na kraju pregazili.

Vrag odneo šalu

OPASNO PO ŽIVOT

Kriminolog Zlatko Nikolić smatra da mlade nismo usmerili na druga zanimanja iz zabave u slobodnom vremenu, kao i da su ovo pomodarska takmičenja.

- Utrkuju se kako bi se pokazali kao mačo, voze u suprotnom pravcu, takmiče se ko će brže da prođe kroz tunel, ko će više puta da prođe kroz crveno svetlo. Ne možemo da kažemo da toga nema, ima, i to organizuju deca. Kada se ne uspostavi kontrola tinejdžera, onda je vrag odneo šalu. To su mladi uzrasta od 15-16 godina do 17 godina, diče se prolaskom kroz crveno i brzinom i time se hvale često i na društvenim mrežama - napominje Nikolić.



(Kurir.rs / Mina Branković / Foto:Dragan Kadić)

Kurir