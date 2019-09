OKRŠAJ U LIPLJANU: Jedno lice izgubilo život u sukobu hladnim oružjem, dve osobe teško povređene

BEOGRAD - U fizičkom okršaju hladnim oružjem u Lipljanu, danas je jedna osoba izgubila život, što je drugi okršaj u dva dana sa smrtnim ishodom, prenosi Kossev.

Prethodno su u četvrtak u Prištini dve osobe ranjene a dve ubijene u okršaju dve porodice koje su se sporile oko imovinskih odnosa.

I do pucnjave u Prištini i do okršaja u Lipljanu došlo je na javnom mestu tokom dana.Portparolka Kosovske policije za Region Priština, Flora Ahmeti potvrdila je da je do incidenta došlo.

„Danas oko 15.00 policija je dobila informaciju o tuči u ulici Prizrenska liga u Lipljanu", rekla je Ahmeti.

Kako je navela, na osnovu prvih rezultata istrage, kao posledica upotrebe čvrstih predmeta i jednog hladnog oružja noža, u sukobu su teške telesne povrede su zadobila dva lica, od kojih je jedno preminulo, naveo je Kossev, pozivajući se na pisanje štampe.

(Kurir.rs/Beta)

Kurir