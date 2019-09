DOLIJAO NASILNIK: Direktor Planinke na meti napadača

Muškarac S. V. (42) iz Kuršumlije uhapšen je zbog sumnje da je u subotu uveče pretukao Radovana Raičevića (64), generalnog direktora AD „Planinka“ iz Kuršumlije, koji gazduje i Prolom banjom.

Kako Kurir saznaje, Raičević je pretučen u svom dvorištu jer navodno napadača nije želeo da zadrži u svojoj firmi.



- S. V. udario je direktora ispred njegove kuće nogom u predelu glave i tela nekoliko puta i naneo mu lake povrede. Nakon što mu je ekipa hitne službe doma zdravlja Kuršumlija sanirala povrede, Radovan je prebačen na dalju dijagnostiku u prokupačku bolnicu. Odande je posle dijagnostike pušten na kućno lečenje - rekao je naš izvor.

Raičević se juče takođe oglasio povodom napada.

- Čoveka koji je upao u moje dvorište i koji mi je naneo povrede nisam lično poznavao, ali sam u gradu čuo da je ekscesna osoba i da je zbog nekih kredita ostao bez stana.

Došao je kod mene da mu „Planinka“ pomogne da dobije stan. Kada sam mu rekao da preduzeće nije u mogućnosti da to učini jer nije radnik „Planinke“ i posavetovao ga se obrati opštini i nadležnim službama, krenuo sam u kuću, ali me je on uhvatio za ruku zadržavši me i tom prilikom me udario nekoliko puta - opisuje incident direktor Raičević, koji u izjavi negira navode da je motiv napada na njega bilo zapošljavanje, odnosno da je eventualno politička pozadina u pitanju, jer sa napadačem, kaže, nikada nije komunicirao, niti je imao političkih nesuglasica.

Kurir.rs/B. R. - B. T. Foto: PRINTSCREEN/YOUTUBE

