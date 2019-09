MORBIDNA SEKS-AFERA: Biznismen nije jedina žrtva gej molera?

Policija proverava da li je moler I. R. (32) iz Beograda, koji je pre dva dana uhapšen zbog sumnje da je preko Fejsbuka ucenjivao gej porno-snimkom oženjenog biznismena, i ranije na isti način iznuđivao novac od muškaraca s kojima je imao seksualne odnose.

Kako Kurir saznaje, uhapšenom moleru određeno je nakon hapšenja policijsko zadržavnje, a danas bi trebalo da bude saslušan u tužilaštvu.

Tražio novac

On je, podsetimo, od oštećenog biznismena tražio 10.000 evra da njegovoj porodici ne bi poslao snimak njihovog seksualnog odnosa, koji su imali u trenutku dok je bio angažovan na krečenju njegove porodične kuće.

- Praksa pokazuje da su osobe koje su odgovarale zbog ucene i iznude retko kad ta dela počinile samo jedanput. Ovakvi slučajevi su posebno specifični jer se osoba ucenjuje nečim što preti da izazove veliki skandal i rasturi porodicu. Žrtve koje od toga najviše strahuju spremne su da učine sve kako bi to sprečile, posebno ako su imućne. Zbog toga često ovakvi slučajevi ni ne dođu do policije jer žrtve, zbog stida i sramote, ne mogu da se obrate za pomoć - kazao je za Kurir dobro obavešten izvor.

On dodaje da će upravo zbog svega toga biti podrobno ispitano da li je ovaj biznismen bio prva i dosad jedina žrtva I. R.

Vetar u leđa

- U ovakvim slučajevima se neretko događalo da nakon razotkrivanja i hapšenja nekog reketaša i druge žrtve dobiju vetar u leđa i odluče da progovore. Sve to će, po nalogu tužilaštva, biti ispitano u narednim danima - kazao je Kurirov sagovornik.

Podsetimo, gej afera koja ovih dana trese Beograd započela je kada je I. R. došao da okreči biznismenovu kuću. U međusobnim razgovorima su jedan drugom otkrili svoje afinitete, a potom odlučili da imaju seks.

- Moler je čitav odnos snimao svojim mobilnim telefonom, a snimak je kasnije pokušao da iskoristi kako bi se domogao velike sume novca. Ubrzo se biznismen našao u paklu jer je osumnjičeni već sutradan počeo da ga ucenjuje na Fejsbuku - rekao je ranije naš sagovornik i dodao:

- Biznismen u prvo vreme nije verovao da postoji ikakav snimak sve dok mu ga moler nije poslao preko Fejsbuka. Tada je shvatio da stvar postaje veoma ozbiljna, ali da ne zna kako će sve to rešiti s obzirom na to da vodi dvostruki život. Posle nekoliko dana premišljanja, tokom kojih su se pretnje intenzivirale, beogradski biznismen odlučio je da celu stvar prijavi policiji.

Kurir.rs/Branka Travica Foto: Shutterstock

Kurir