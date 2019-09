PRVA OTMICA ZEMUNSKOG KLANA Nikola Bajić: Ne mogu da ratujem iz zatvora, zato sam ćutao!

Nikola Bajić, bivši pripadnik zemunskog klana, koji služi kaznu od 30 godina zbog zločina u kojima je učestvovao, juče je na suđenju zbog optužbi da je sa još trojicom optuženih 1997. učestvovao u otmici Novaka Stevanića (22) odlučio da otkrije da je sef roditelja otetog mladića, koji se posle toga ubio, otvorio izvesni Zoran Robija!



Podsetimo, kako se sumnja, po nalogu vođa zemunskog klana Stevanić je otet i mučen dok nije priznao gde njegovi roditelji drže novac i nakit. Nekoliko meseci kasnije mladić je izvršio samoubistvo.

Brani ih

NISU OVI POLICAJCI KRIMINALCI

"Zemunac" Nikola Bajić, koji je priznao da je učestvovao u prvoj otmici zemunskog klana i otkrio tužilaštvu da su u tome učestvovali i tada aktivni policajci PS Zemun, optuženi Saša Radukić, Saša Đajić i Goran Ristić, juče je izjavio da oni nisu kriminalci.

- Oni nisu kriminalci, ni Đajić, ni Radukić, ni Ristić. Imali su kumove koji su bili kriminalci, znamo ko je bio Zoran Vukojević Vuk i ko je bio Dušan Spasojević - rekao je Bajić, koji je ranije opisao ulogu svakog od pomenutih u otmici mladića. Trojica optuženih, Đajić, Radukić i Ristić, negirali su navode optužnice.

Novak Stevanić foto: Privatna arhiva



- Kasu u stanu kod Stevanića obili su Mile Luković Kum i Zoran Robija. Robija je bio stari kriminalac i slučajno sam u zatvoru čuo da je umro pre nekoliko godina. On je sekao sef, a Luković je stajao pored - rekao je optuženi Bajić.

Na pitanje sudije zbog čega to ranije nije otkrio, on je objasnio:



- Imao sam razlog, on je bio pod zaštitom čoveka koji važi za jakog kriminalca. Ja sam ipak u zatvoru, ne mogu da ratujem, plašio sam se.



Premišljajući se da li da otkrije od kog osuđenika je čuo da je Robija umro, Bajić je naveo da mora da pazi šta priča da ponovo ne bi bio "izolovan". Sudija ga je pitala da li to znači da više nije u samici.



- U samici sam već 10 godina, ali tamo su čudna pravila. Postoji mogućnost da ne vidim živog čoveka, pet godina nisam nikoga sretao osim komandira - rekao je on, objašnjavajući da sada nije sam na šetnjama, kao i da je neko vreme u Alkatrazu bilo samo šest osuđenika.



- Još se i bunite, u novom ste zatvoru, imate bolje uslove nego neki ljudi stambene - odgovorila mu je sudija, na šta je Bajić ironično odgovorio:

- Da, baš me sramota zbog toga. Ovo je provokacija!

(Kurir.rs/J. Spasić/foto Privatna arhiva, Printscreen)

Kurir