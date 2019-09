UBISTVO PEVAČICE JELENE MARJANOVIĆ: Ubica sakrio oružje i motiv!

Istražitelji koji su radili na rasvetljavanju ubistva pevačice Jelene Marjanović (33), brojna veštačenja, DNK analize, sati i sati snimaka sa nadzornih kamera i ispitivanje stotinu svedoka, među kojima su i ljudi bliski pevačici „Granda“ i njenom mužu Zoranu Marjanoviću (40), nisu uspeli da razjasne sve nedoumice zločina.

Suđenje Zoranu Marjanoviću, koji je optužen za ubistvo supruge Jelene, počinje sutra pred Višim sudom u Beogradu, iako su motiv zločina, kao i oružje kojim je ona 2. aprila 2016. ubijena u kanalu u Crvenki kod Borče, ostali nepoznati.

Žalila se na muža

- Jedna od najvećih misterija je motiv ubistva, koji nije utvrđen do podizanja optužnice, a pitanje je da li će i sud uspeti da utvrdi da li je Zoran imao motiv da ubije Jelenu. Iako je on tokom saslušanja u istrazi ispričao da su imali skladan brak, dve svedokinje su u tužilaštvu otkrile da je među njima bilo problema. Naime, njena frizerka je rekla da se Jelena dva ili tri puta rasplakala pred njom, govoreći da joj je „svega dosta“. Navela je da joj se žalila da je muž omalovažava, govori joj da je debela i ružna. Kada je ona upitala zašto se ne razvede, Jelena je odgovorila: „On bi me ubio“ - kaže sagovornik, podsećajući i na iskaz Jelenine sestre Teodore Krsmanović, koja je ispričala da se Jelena žalila na svekra i svekrvu, a da je muža uvek branila. Međutim, prema rečima sagovornika, njihovi iskazi nisu bili dovoljni da bi se tvrdilo da je motiv to što je možda Jelena ipak odlučila da napusti supruga.

Kobnog dana, podsetimo, Zoran, Jelena i njihova ćerka Jana došli su na nasip u Crvenki kako bi Jelena trčala. Prema optužnici, Zoran i Jana su je sustigli, on je iskoristio njeno poverenje da siđu sa nasipa, dok je dete ostalo u blizini. Zadao joj je udarac u teme i ruku, a kada je pokušala da pobegne, sustigao ju je i zadao joj osam udaraca u glavu.

DNK nepoznatih osoba

Istražiteljima bi, kako sagovornik Kurira dodaje, daleko lakše bilo da je pronađen predmet ubistva.

- Jeleni je lobanja smrskana. Oružje je najverovatnije moralo da ima i sečivo sa jedne strane. Ubica je uspeo da ga sakrije i tako onemogući da se na njemu pronađe DNK trag ili otisak prstiju - objašnjava sagovornik.

On ističe da sklapanju mozaika zločina nije doprineo ni DNK nepoznatog muškarca koji je nađen na žrtvinoj trenerci i vešu, kao ni otisak stopala na drugoj strani kanala, za koji nikada nije utvrđeno čiji je.

- Interesantno za istragu bilo je i to što nije nađena Jelenina burma, koju navodno nikada nije skidala, a misterija je i zbog čega su Marjanovići isključili telefone u vreme za koje je utvrđeno da je vreme ubistva. Naročito je zanimljivo da su Zoranovi otac, majka, sin i brat iskoristili pravo da ne svedoče - dodaje on.

Nalaz veštaka

NE ZNA SE KO JE VOZIO CRNI AUTO

Pod velom misterije ostalo je i ko je vlasnik crnog automobila kojeg su zabeležile sigurnosne kamere na kući porodice Jahović u Crvenki kod Borče, a u vreme ubistva Jelene Marjanović.

- Uočava se crni automobil koji ide sleva nadesno. Vidi se čovek koji se kreće za njim, na rastojanju od oko pola metra. Čovek sustiže automobil, prolazi ga, zatim automobil ponovo kreće, sustiže čoveka i tada zastaje - navodi se u jednom od nalaza veštaka, ali do podizanja optužnice nije otkriveno ko je misteriozni čovek, niti da li automobil ima veze sa ubistvom.

