VOZIO PIJAN I PROŠAO NA CRVENO: Devojčica (10) se bori za život

Desetogodišnja devojčica, koja je povređena u nesreći u kojoj je njen deda Vojin C. (77) poginuo, nalazi se u teškom stanju u KC Vojvodine u Novom Sadu i lekari se bore za njen život.

Podsetimo, nesreća se dogodila u nedelju ujutru, kada je Vladimir P. (32) „audijem“ proleteo kroz crveno svetlo i zakucao se u „reno klio“, za čijim volanom je bio Vojin C., dok je njegova desetogodišnja unuka sedela na zadnjem sedištu. Od težine povreda deda je odmah preminuo, a unuka je prebačena u bolnicu.

- Devojčica je primljena s teškim povredama i nalazi se u vrlo teškom stanju. Radi se o izuzetno opasnim politraumatskim povredama glave i stomaka i lekari se od prijema bore da je spasu - rečeno je u bolnici.

Inače, Vladimiru P. određeno je zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.

- Istraga je utvrdila da je on vozio pod dejstvom alkohola, a izmereno mu je više od dva promila alkohola u krvi - dodao je naš izvor iz istrage.

