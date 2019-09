PALI DILERI IZ ALEKSINCA: Vrbovao ČETVORO da idu u Švajcarsku i prodaju heroin narkomanima u Sent Galenu

NIŠ - Niška policija uhapsila je I. S. (37) iz okoline Aleksinca, osumnjičenog da je organizovao kriminalnu grupu koja je na teritoriji Sent Galena prodavala heroin.

Sumnja se, kako navode u policiji, da je on vrbovao četiri osobe iz okoline Aleksinca da odlaze u Švajcarsku i prodaju heroin narkomanima u Sent Galenu. On je uhapšen u saradnji sa policijom iz konfederacije Švajcarske.

- Policija je, osim I.S., u okolini Aleksinca uhapsila dvojicu pripadnika organizovane kriminalne grupe V.A.(28) i L.R.(32), dok su u martu 2017. godine u Sent Galenu uhapšeni D.Đ.(28) i F.P.(34) kod kojih je tada pronađeno 1,6 kilograma heroina, 970 grama paracetamola i dve vagice sa tragovima opojnih droga.Sumnja se da su njih četvorica, po instrukcijama I. S., u Sent Galenu skladištili, razmeravali, paketirali i prodavali heroin - saopštila je niška policija.

Svi osumnjičeni se tereteda su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Zbog istog krivičnog dela, D.Đ.(28) i F.P.(1985) su pravosnažno osuđeni u Švajcarskoj.

- Osumnjičenima I.S., V.A. i L.R. je određeno zadržavanje do 48 časova i oni su, uz krivičnu prijavu, privedeni Višem javnom tužilaštvu u Nišu. Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Nišu odredio im je pritvor do 30 dana, saopštila je policija.

Policija je pretresom stana V. A. zaplenila oko 425 grama marihuane, vagicu sa tragovima opojnih droga i novac za koji se sumnja da je stečen prodajom narkotika.

