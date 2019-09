ALEKSINČANI DILOVALI NARKOTIKE PO ŠVAJCARSKOJ: Kuriri pare od heroina slali šefu autobusom!

Ivan S. (37) i još dvojica mladića uhapšeni su zbog sumnje da su dve godine prodavali drogu zavisnicima u Sent Galenu

Ivan S. (37) iz sela Pešica kod Aleksinca uhapšen je zbog sumnje da je organizovao kriminalnu grupu koja je u Švajcarskoj prodavala heroin zavisnicima.



Kako se sumnja, on je angažovao četvoricu mladića iz aleksinačkih sela, koji su odlazili u Sent Galen i prodavali heroin. Istragom je utvrđeno da Ivan S. nikada nije išao u Švajcarsku, već da je šverc organizovao iz Aleksinca.

Dvojica pala 2017.

- On je uhapšen u saradnji sa švajcarskom policijom, koja je dve godine vodila istragu o grupi narko-dilera. Osim njega, u okolini Aleksinca uhapšeni su i pripadnici grupe - Viktor A. (28) i Luka R. (32), dok su u martu 2017. u Sent Galenu lisice stavljene Dimitriju Đ. (28) i Filipu P. (34), kod kojih je tada pronađeno 1,6 kilograma heroina, 970 grama paracetamola i dve vagice. Sumnja se da su njih četvorica, po instrukcijama Ivana S., u Sent Galenu skladištili, razmeravali, paketirali i prodavali heroin - kaže naš izvor i dodaje:

- Dimitrije Đ. i Filip P. su pravosnažno osuđeni u Švajcarskoj. Posle njihovog hapšenja klupko je počelo da se odmotava.

Davao instrukcije

Posle dvogodišnje istrage inspektori su otkrili da iza međunarodnog šverca stoji Ivan S.

- On je sve vreme bio u selu Pešica, odakle je organizovao šverc. Sa svojim "kolegama" komunicirao je preko Vajbera. On je ostalim mladićima telefonom davao instrukcije kome treba da prodaju drogu, a imali su i stalne kupce. Grupa nije radila po drugim gradovima. Utvrđeno je i da su dileri novac koji su zarađivali od prodaje heroina Ivanu S. slali autobusom, ali tako da nikada nisu pakovali više od pet ili šest hiljada franaka po pošiljci - naveo je naš izvor.

Brojke

5 osoba uhapšeno

2 osobe uhapšene u Švajcarskoj

3 osobe uhapšene u Srbiji

Saslušani u tužilaštvu

PRITVOR DO 30 DANA

Uhapšenima se na teret stavlja trgovina narkoticima.

- Ivanu S., Viktoru A. i Luki R. je posle saslušanja u tužilaštvu određen pritvor do 30 dana. Pretresom stana Viktora A. zaplenjeni su oko 425 grama marihuane, vagica sa tragovima opojnih droga i novac za koji se sumnja da je stečen prodajom narkotika - dodao je naš izvor.

(Kurir.rs/ M.S.-J.I./ Foto: ilustracija Profimedia)

Kurir