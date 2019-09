ČIKO MOJ, VIŠE SE NEĆEŠ IGRATI SA MNOM, NEKA TE ČUVAJU ANĐELI: Poslednje dirljive poruke Miroslavu koji je pronađen mrtav posle 79 dana i čija je smrt ostala obavijena velom tajne!

Njegovo beživotno telo pronađeno je u nedelju, 15. septembra u kanalu oko 500 metara od ulaza u Melence. Prema nezvaničnim podacima, Miroslav je imao fatalne povrede vrata. Od njega su se na Fejsbuku potresnim porukama oprostili otac Milorad i rođaka Nataša.

"Miroslave, sine i brate, počivaj u miru, Bog ti dao rajsko naselje, neutešna porodica Armacki", navodi se u objavi i dodaje da porodica želi da se zahvali rodbini i prijateljima, njegovim drugarima i svim dobrim ljudima koji su učestvovali u borbi i naporima da Miroslav bude pronađen.

Njegova rođaka Nataša u objavi je uz fotografiju Miroslava koji drži bebu u krilu, napisala:

"Čiko naš... Nažalost, nisi više tu sa nama da me čujes kako pričam i kako sam svašta naučio, nećeš se više igrati sa mnom kao što si se igrao pre kad uletiš u sobu, pa počneš da me vrtiš. Kad ti uletim u sobu i legnem preko tebe da te budim... Više neće biti toga, jer nažalost prerano si otišao u neki tamo drugi svet. Možda će ti biti bolje tamo, imaćeš nove drugare, a ja ću te uvek pamtiti kao mog čiku Miću i neću te nikada zaboraviti, ti ćeš me čuvati gde god da si, znam ja to...

Samo mi je krivo što nisi duže ostao da se igramo i da ti pokažem motor kakav sam dobio. Čiko, nikada te neću zaboraviti, jer će me podsećati uvek na tebe i pamtiću te uvek kakav si bio, najbolji čika... Sada mirno spavaj.. Neka te čuvaju anđeli."

Miroslav Armacki je bio zaposlen u stranoj kompaniji u Zrenjaninu i veliki ljubitelj motora. Kobnog dana, pre nego što će nestati, bio je na moto-skupu u gradu na obalama Begeja. U kući porodice Armacki ostali su tuga i bol, neutešni otac Milorad, majka i brat Aleksandar.

Za sada je njegova smrt prekrivena velom tajne ali kako se nezvanično saznaje nadležni smatraju da u ovom slučaju nema elemenata krivičnog dela. Pretpostavlja se da je Miroslav sleteo sa puta i završio u jarku, gde je usled povreda preminuo. Selom kruže razne priče, da je kobne večeri Miroslav svojim motorom bežao od policije, kao i da je navodno išao velikom brzinom kroz selo, a porodica demantovala.

Bio je običan momak i nije imao problema sa policijom. U potragu za njim su bili uključeni dronovi, avioni, kao i više desetina dobrovoljaca i Miroslavovih bližnjih, ali se više od dva meseca nije pojavio nijedan trag koji bi mogao da ukaže na to šta se dogodilo sa njim.

- Nije nam bilo suđeno da ga pronađemo, a nekoliko puta smo prošli na svega tridesetak metara od tog jarka koji se nalazi uz atarski put. Nije nam palo na pamet tamo da gledamo jer je jarak prilično nepristupačan i pun gustog rastinja. Praktično neprohodan – izjavio je jedan član porodice Armacki koji takođe smatra da smrt njegovog rođaka nije bila nasilna već da je u pitanju nesrećan slučaj.

