UBICA JE BLATNJAV I KRVAV PROŠAO KROZ ŠIBLJE: Zoranov advokat otkriva sve propuste u istrazi ubistva Jelene Marjanović! POLICIJA TREBA DA BRANIOCIMA DOSTAVI SVE DOKAZE!

Beogradski advokat Aleksandar Zarić i član tima odbrane Zorana Marjanovića (40), optuženog za ubistvo supruge Jelene Marjanović (33) u Borči 2. aprila 2016. godine, ističe koji su sve propusti utvrđeni i koji su se provukli u ovom predmetu tokom poslednje tri i po godine, a insistira na tome da policija dostavi braniocima kompletan spis predmeta vezan za istragu ubistva kako bi mogli adekvatno da zastupaju svog klijenta.

- Tvrdoglavo su tvrdili da je samo Zoran ubica i da su već pohranili optužnicu, koja je bukvalno dva puta padala, a treći put potvrđena maltene bez obrazloženja, u kojem se samo navodi da slučaj treba da se raspravi na glavnom pretresu. Po mom mišljenju, traže da se uđe na suđenje iz straha da neko „ne odsvira kraj“, kaže Zarić za "Alo".

Šta kaže tužilaštvo na to?

- Sve se nalazi u optužnici. Dokazi tužilaštva su izjave svedoka, među njima i bicikliste Milana Radića, koji kaže da je video dve osobe, za koje ne može da potvrdi da su Jelena i Zoran, kako se spuštaju niz kanal. Nesporno je da je Jelena ubijena u kanalu jer ima u plućima biljke i vodu, što je pronađeno obdukcijom. Nesporno je i da su Zoran, Jelena i ćerka zajedno došli na nasip, da je potrčala kanalom, da se popela gore, da je razgovarala sa kumom, majkom i da se dopisivala sa doktorkom. To znači da je imala komunikaciju na nasipu, dok je Zoranov telefon bio u stanju mirovanja. Da je bio isključen, pojavila bi mu se notifikacija „log off“.

Šta kaže odbrana da se dešavalo tog dana?

- Zoran se šetao sa ćerkom i u nekom trenutku se popeo na nasip. S obzirom na to da Jelena nije bila na nasipu, pošao je da je traži, a zatim da je zove telefonom i doziva. Sve vreme je bio sa ćerkom. Zvao je i brata i oca da dođu da mu pomognu. U međuvremenu se raspitivao kod nekih šetača. U prvom trenutku svi su tražili pevačicu na desnoj strani Dunava, jer je sa leve strane bila livada i nisu znali da se zapravo između čistine i nekih oranica iza nalazi kanal koji je bio skriven šibljem.

Devojčica ključni svedok

Zarić prenosi da su eminentni veštaci utvrdili da je Jelenina i Zoranova maloletna ćerka sposobna da iznese iskaz i da je natprosečno inteligentna. - Ona je rekla da je bila s tatom i apsolutno je potvrdila njegovu priču. Tužilaštvo tvrdi da je pod njegovim uticajem. Mi tvrdimo da je dete bilo saslušavano više puta u policiji, ali ne znamo da li je to bilo u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku, u prisustvu određenih stručnih osoba ili ne.

Kada je Marjanović zatražio pomoć policije?



- U to vreme Zoran je pozvao i druga policajca i saopštio mu da nema Jelene i da ne zna šta da radi. Od njega je dobio broj telefona policije sa kojom je Marjanović razgovarao čak pet puta. Kumu, koja je otišla u policiju da prijavi nestanak, vratili su jer joj je rečeno da to mora Zoran lično da uradi, što je učinio pošto je odveo dete kući. Dakle, posle pet razgovora telefonom, od kojih je prvi poziv bio već u 17.30. Zanimljivo je da tužilac nije stavio u dokazne predmete te telefonske pozive i protivio se tome da se oni čitaju i poslušaju.

Koje još dokaze niste dobili?

- Mi smo predložili bazne stanice da se veštače jer smo videli da je policija sigurno to već radila po nalogu suda da se utvrdi koji su telefoni bili uključeni na nasipu u to vreme i ko su njihovi vlasnici. Nikada ti izveštaji nisu dostavljeni. Tri dana nakon našeg zahteva saopšteno nam je da se već mesec dana veštače bazne stanice, a tužilac nas nije obavestio ni o tome. Šest meseci kasnije veštak je dostavio nalaz i mišljenje u kojem kaže da je merio rastojanje koracima i programom koji može da se skine sa „Gugl plej“ prodavnice. On se potrudio, ali to je amaterski rađeno. Konfiguracija terena i bazne stanice se menja, jačina signala zavisi od atmosferskih prilika, drveća, okolnih zgrada… A veštak tvrdi da je Zoranu bio nedostupan telefon, kao da je reč o svesnoj radnji, da je isključio telefon kako bi izvršio krivično delo.

Zbog čega je veštačenje baznih stanica ključno?

- Tužilaštvo definiše da je napad usledio kad se Jelenin telefon isključio u travi. Kako nikada nije stigla do druge strane nasipa, već je trčala, pa se naglo okrenula ukoso i pošla nadole, ona i Marjanović koji je bio sa detetom nikako nisu mogli da se susretnu. Tužilac tvrdi da je Zoran ostavio ćerku na nasipu, ubio Jelenu, vratio se po dete i onda počeo da je zove. I drugi svedoci koji su ispitani brkali su pojmove jer se na nasipu tad nalazio još jedan čovek koji je imao rep.

- Da bi mogli da odlučimo koje dokaze da predložimo, naš uslov je da prvo dobijemo sve vezano za predmet. U prvom planu su izjave prvobitnih osumnjičenih od kojih je uziman DNK, a za koje ne znamo ni ko su, niti šta su rekli. Oni možda nisu krivi, ali mora da postoji razlog zbog čega su ispitani. Ako je u pitanju policijska dojava ili operativni rad, nas to ne interesuje. Nas interesuje gde su bili i šta su videli, da li su potencijalni svedoci.

Šta je s kamerama sa okolnih kuća?

- Pojavila se u spisima predmeta slika kuće izvesnog Jahovića, a na kojoj se vidi da postoje kamere koje su snimale levo gde je kanal i desno gde je Jelena nastradala. Na insistiranje odbrane uspeli smo preko veštaka da dobijemo snimak. Na levom snimku se vidi, i to je nesporno, da je Zoran sa ćerkom, ali nam isprva uopšte nisu dostavili tu desnu kameru, da bi veštak kasnije rekao da je snimak degradiran baš u trenutku kad se sve dešava. Videli smo snimak, mnogo je loša rezolucija upravo tih 15 minuta i ostavlja sumnju ko je tu zabrljao.

Prema odbrani, koji su još dokazi sporni?

- Kada je uhapšen, doneta su razna veštačenja i nije bilo ništa sporno u vezi sa njima. A onda, kada je tužilac pitao Zorana da li je bio na licu mesta gde je Jelena pronađena, on je rekao da je otišao tamo tek kad je pušten iz pritvora. Tri dana kasnije stigao je nalog da se tek tad izveštači blato.

Šta se još navodi od materijalnih dokaza?

- Pronađena je jedna patika, gumica za kosu, Jelenin mobilni, krv ispred kanala i u kanalu, trenerka desno u kanalu. I druga patika, ali sa druge strane kanala, što znači da ju je neko bacio i da se na joj nalazi NN DNK tragovi. Ključno je i da sa druge strane kanala postoji otisak patike, na mestu gde je kanal dubine skoro dva metra, pun vode. Neko je prešao na drugu stranu, gde su veštaci utvrdili tragove ne prskanja već slivanja, što znači da je ubica prošao kroz šiblje krvav i ostavio te mešovite tragove. Zoran bi, stoga, morao da bude blatnjav, krvav i mokar, a na snimku se ništa od toga ne vidi.

