UŽAS U KALUĐERICI, ŽENA SE UDAVILA U SEPTIČKOJ JAMI: Muž je tražio u kući, NIJE JE BILO, a onda je usledio HOROR! (KURIR TV)

Lj.C. (69) stradala je kada je, kako se sumnja, upala u septičku jamu kod porodičnog doma.

Njeno telo našli su suprug i komšija, koji su, kako za Kurir svedoči komšija, bili na pijaci kada se desila nesreća. Po povratku, muž je video da žene nema u kući pa su je tražeći videli u septičkoj jami.

- Poklopac je bio podižen. Kad smo videli da pluta papuča... On i ja smo bili na pijaci, on ušao u kuću, video nema je... pita me jesi li je video... - potresno priča komšija.

Kaže da je crevo sa vodom bilo provučeno, što ukazuje da je nesrećna žena čistila septičku jamu.

Kako se ne sumnja na krivično delo, nije naložena obdukcija.

