OVO JE POLICAJAC HEROJ IZ MLADENOVCA! NEMANJA (29) GOLORUK IZAŠAO PRED RAZBOJNIKA: Čuo sam radnicu kako doziva pomoć, samo sam razmišljao kako da mu otmem pištolj (FOTO, KURIR TV)

Policajac heroj Nemanja Pavlović (29) koji je, iako nije bio na dužnosti, golim rukama savladao naoružanog razbojnika opisao je danas kako je izgledala ta akcija u restoranu u Mladenovcu.

"Čuo sam kako radnica poziva u pomoć. Izašao sam iz auta i video da je uperio pištolju radnicu, u tom trenutku ona je uspela da izađe i pobegne. Zatim je krenuo i on, a ja sam krenuo na njega. Rekao sam mu: stoj, policija. U tom trenutku, on je uperio pištolj ka meni", kazao je on.

foto: Zorana Jevtić

Opisao je i kakav je bio osećaj kada se našao oči u oči sa razbojnikom koji je uperio oružje u njega.

"U tom trenutku osećaj je čudan. Gledate samo u taj pištolj i jedino o čemu razmišljate je da ga uzmete. Nemate mnogo mogućnosti drugih", kazao je Pavlović.

Ovo je bio prvi put da se našao u takvoj situaciji, ali se nada da će biti i poslednji.

Podsetimo, noćas je u ugostiteljskom objektu brze hrane "Pink panter" u Ulici kralja Aleksandra Obrenovića u Mladenovcu došlo je do pokušaja razbojništva.

foto: Zorana Jevtić

Razbojnik je poručio hranu, sačekao da ostale mušterije izađu napolje, a zatim uperio pištolj u pedesetšestogodišnju radnicu i tražio da mu preda novac.

Ispred se srećom našao Pavlović koji je pomogao radnici, razoružao razbojnika i sačekao kolege da uhapse lopova.

