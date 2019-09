UŽASNO! 18 ŽENA UBIJENO OVE GODINE: Tukao me je stalno, morala sam da izaberem NJEGA - ILI SEBE!

Zaljubila sam se i sve je delovalo idilično. Mislim da su još na početku veze postojali signali koji su ukazivali na to da moj budući suprug nije ono za šta se predstavljao. Ali tada, verovala sam da živim bajku, videla sam u njemu čoveka svog života, a njegovu ljubomoru gledala sam kao signal ljubavi. Deset godina sam trpela batine. Često sam gledala druge žene, zavidela im na tome što nemaju modrice, što se smeju, šetaju s porodicom...



U nekoliko rečenica, jedna od žena koja je trpela nasilje supruga je opisala svoj život. Batine je dobijala gotovo svakog dana. Poseban razlog da je psihički i fizički maltretira, kako je rekla, njenom suprugu nije bio potreban.



- Na dan kada mi je glavom toliko jako udario u zid da je krv šikljala na sve strane, shvatila sam da moram da izaberem - njega ili sebe. Naše dete je to posmatralo. Znala sam da moram da odem - ispričala je žena.

Ona je uspela da pronađe utočište i da sačuva život. Nažalost, mnoge žene nisu. Statistika je poražavajuća. Od početka godine u porodičnom nasilju stradalo je 18 žena. One su bile nečije majke, ćerke, sestre, bake, prijateljice...

Muškarci koji su počinili ove stravične zločine kao motiv su najčešće navodili ljubomoru, a u svojoj surovosti su išli toliko daleko da su svoje partnerke davili, spaljivali, klali, rešetali...

Njihova monstruozna ubistva neretko su posmatrala deca.

Ljubomorni muževi su prošlog vikenda, u razmaku od 24 sata, ugasili dva života. Gordanu Janković (47) u Kruševcu je metkom u čelo ubio muž koga je napustila dva meseca ranije. Dan kasnije Petar Živanović (74) iz okoline Koceljeve hicima iz lovačke puške usmrtio je partnerku Sanju Janković (42).

- Patološka ljubomora je prvi motiv koji dovodi do tragedija, jer to što je neko ljubomoran nije odraz ljubavi, već bolesti. Na ovakvo ponašanje se mora obratiti pažnja na samom početku veze i videti dokle to može da dovede. Muškarci najčešće ne mogu da prihvate čak ni pomisao da je žena izabrala nekog drugog i da je važniji od njega. Nažalost, često su ti partneri izmišljeni u glavama muškaraca, a žene koje nazivaju preljubnicama, tražeći opravdanje za zločin, zapravo nisu neverne. Opravdanja za ubistvo nema, niko ne može da pomisli da ima pravo da ubije - kaže Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurnih kuća.



Ona još jednom apeluje na sve žene da nasilje moraju da prijave nadležnim institucijama.

- Stalno pričamo da nasilje mora da se prijavljuje da bi neko mogao da reaguje i pomogne. Nažalost, prijave nisu uvek ozbiljno shvaćene, ali i o tome treba govoriti i ukazati na one koji su zatajili - priča naša sagovornica.

ORUŽJE KOJIM SU ŽENE UBIJANE

- nož

- pištolj

- puška

- macola

- gole ruke

- spaljivanje

STATISTIKA

- 18 žena ubijeno od početka godine

- 7 pokušaja ubistava žena od početka 2019.

- 30 godina imala je najmlađa žrtva

- 83 godine imala je najstarija žrtva

- svaki treći ubica izvršio samoubistvo

- svaki peti ubica pokušao samoubistvo

- trećina prijavljivala nasilje

- više od polovine žena ubijeno u kući u kojoj su živele s ubicom

(podaci Autonomnog ženskog centra)

Ministarstvo za rad i socijalna pitanja MALIŠANI OSTAJU BEZ PORODICA, BRIGU PREUZIMAJU STARATELJI Muževi ubice su u velikom broju slučajeva žene ubijali pred svojom maloletnom decom. Tako je od početka godine 11 dece ostalo bez majki, ali i očeva, koji su završili u zatvoru ili su posle ubistva izvršili samoubistvo.

U Ministarstvu za rad i socijalna pitanja kažu da se zbrinjavanje ove dece vrši merama socijalne i porodične zaštite.

- Detetu se postavlja staratelj i obezbeđuju bezbednost, briga o zdravlju, odeća, obuća, hrana, održavanje higijene. Posebno se obezbeđuju mere psihosocijalne podrške, kojima se detetu omogućava prevazilaženje doživljene traume, kao i podrška u vaspitanju, obrazovanju, socijalizaciji, organizaciji slobodnog vremena, zadovoljavanju drugih važnih potreba - navode u ministarstvu:

- Smeštaj deteta se uglavnom, prvenstveno, obezbeđuje u okviru detetovog porodičnog okruženja, ukoliko je to moguće i ukoliko Centar za socijalni rad proceni da je takav smeštaj u interesu deteta. U određenom broju slučajeva dete se smešta u hraniteljsku porodicu ili ustanovu socijalne zaštite - dom za decu bez roditeljskog staranja. Posebno da istaknemo, celokupnu pomoć, podršku i zaštitu ove dece realizuje CZSR - organ starateljstva na osnovu procena stanja i potreba deteta i drugih okolnosti neophodnih za donošenje odluke.

HRONOLOGIJA

25. maj 2019.

Živu je zapalio foto: Privatna Arhiva Slavica Ludman (47) živa je izgorela kada ju je benzinom polio i zapalio suprug Karolj Ludman (58) u njihovoj porodičnoj kući u Molu. Kobne noći Karolj, koji boluje od dijabetesa, zatražio je od žene da mu pomogne oko terapije insulina, ali je ona navodno odbila. Sam je sebi dao insulin i otišao u dvorište, uzeo kanister sa benzinom, polio ženu, pa je zapalio. Njeno telo se pretvorilo u buktinju, a njemu je vatra zahvatila lice i ruke. Na saslušanju je rekao da je motiv zločina njeno neverstvo. 24. maj 2019.

Zločin gledala deca foto: Facebook, Printscreen

Mirjanu Pajić (32), njenu majku Nadu (57) i oca Branislava (57) zverski je ubio Mirjanin bivši muž Goran Janković (37) u Novom Sadu. On je to jutro došao u kuću Pajića i krenuo u krvavi pir. U prizemlju je taštu i tasta ubio macolom, dok je njegov sin (3) to gledao. Potom se popeo na sprat, tukao i davio do smrti ženu Mirjanu, koja je bila u sobi sa njihovim drugim sinom (10). Nakon bekstva od tri dana, uhapšen je i preti mu 40 godina zatvora. Motiv za ubistvo je to što ga je žena napustila i prijavila za nasilje. 12. jul 2019.

Ubio je nasred ulice Desanku Mošić (60), dok je bila s unukom, nasred ulice u Pančevu nasmrt je izbo bivši muž Petar (64). Petar i Desanka su se pre toga razveli, a on je tokom maja čak i prijavljivao njen nestanak u pokušaju da dođe do nje. Međutim, žena nije nestala, već se sklonila od njega u sigurnu kuću. Motiv svirepog zločina bila je Petrova patološka ljubomora.

29. avgust 2019.

Zadavio majku sedmoro dece foto: S.U.; Privatna arhiva Violetu N. (35), majku sedmoro dece, zadavio je njen nevenčani suprug Safet S. (53) u selu Torak kod Žitišta. Tragedija se dogodila kada je Safet u alkoholisanom stanju nešto posle ponoći zbog ljubomore mučki udavio Violetu. Ona je pola sata pre ubistva telefonom pozvala svoju majku i rekla joj da je Safet pijan i da joj preti. Majka se zbunila i nije znala broj policije, pa je ponovo nazvala ćerku i javio joj se Safet, rekavši da je otišla kod brata, ali je Violeta tada već bila mrtva.

14. septembar 2019.

Metak u čelo foto: Privatna Arhiva Gordanu Jovanović (47) ubio je iz pištolja bivši muž Miša (57) u kafiću u centru Kruševca, dok je njenog brata Gorana Radosavljevića (42) teško ranio. Zločin se dogodio nakon što je ona odbila da mu se vrati. Tada je ustao i navodno rekao: "Obećavam ti, ubiću prvo tebe, pa decu, pa sebe", nakon čega je zapucao. Ženi je pucao dva puta u glavu, a njenom bratu jednom. Potom se, bežeći od policije auto-putem u kontrasmeru, isprevrtao kolima, izašao iz olupine i ubio se.

15. septembar 2019.

Ubio je posle provoda foto: Privatna Arhiva

Sanju Janković (42) sa dva hica iz sačmare ubio je nevenčani suprug Petar Živković (74) u selu Svileuva kod Koceljeve, i to zbog ljubomore. Njih dvoje su samo nekoliko sati pre zločina uživali u provodu u jednoj kafani, ali kada su došli kući, Petar joj je prebacivao da je očijukala s drugima i pucao joj je u grudi i stomak.

