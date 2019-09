STRAVIČAN ZLOČIN U BEOGRADSKOM NASELJU KOTEŽ: Ubio devojku, pa sebi pucao u usta! Komšije: Čula se galama iz stana, a sve je kulminiralo PUCNJAVOM!

Marina Đuričić (30) nađena je juče po podne mrtva u stanu u beogradskom naselju Kotež, a pored nje bez svesti zatečen je muškarac.

Kako saznajemo, pretpostavlja se da je muškarac pucao ženi u glavu, a potom i u sebe.

- Buku i pucnjavu iz stana čule su komšije, koje su pozvale policiju. Policajci su zatekli jeziv prizor. Žena je ležala u lokvi krvi, imala je ranu od vatrenog oružja na glavi. Kraj nje je ležao muškarac bez svesti, a pored njega bio je pištolj. On je prebačen u bolnicu i njegovo stanje je kritično - kaže izvor i dodaje da je muškarac Marini pucao dva puta u slepoočnicu, dok je sebi pucao u usta.

- On ima ranu na obrazu. Moguće je da je pucao sebi u usta, ali da je metak nekako prošao kroz obraz i da je zato preživeo - kaže izvor Kurira.

Buka iz stana

Prema rečima komšija, hici su se začuli oko 15.30.

- Marina stanuje u našoj zgradi kao podstanar duže vreme. Taj mladić i ona su navodno bili u emotivnoj vezi. Kako smo shvatili, on je valjda izvesno vreme živeo i radio u Švedskoj i sada se vratio u Srbiju. Navodno, otkad je došao u domovinu, želeo je da sa Marinom nastavi vezu, ali ona nije bila za to. Neki pričaju da je on s one strane zakona, odnosno da se bavi nekim kriminalom, ali to niko sa sigurnošću ne zna - kaže jedan komšija.

On dodaje da je mladić u Marinin stan došao prethodne večeri.

- Videli smo ga u nedelju uveče. Nedugo pošto je došao počeli su da se svađaju. Čula se galama iz stana. Svađa se nastavila i juče, a sve je kulminiralo pucnjavom. Izgleda da je on bio ljubomoran i da nije mogao da se pomiri s raskidom - dodao je komšija.

Tuga... Žrtvinom ocu pozlilo foto: Damir Dervišagić

Otac zapomagao

Na mesto zločina juče su došli i rođaci ubijene devojke. Među njima su bili njeni sestra i otac.

- Jaoj, jaoj - kukao je Marinin otac na sav glas, a čoveku je u jednom trenutku pozlilo, pa su lekari Hitne pomoći morali da mu pružaju pomoć.

U jako lošem stanju juče je bila i Marinina sestra.

- Devojka je van sebe, sva se trese, ne može do vazduha da dođe. Videli smo da su joj lekari ubrizgali nešto u venu, verovatno lek za smirenje - priča potreseni komšija.

Policija je juče satima obavljala uviđaj na mestu zločina.

Iznajmljeni stan ŽIVELA SA SESTROM Marina je u iznajmljenom stanu u Ulici Tjentište živela sa sestrom, ali ona u vreme zločina nije bila kod kuće.

- One su pre nekoliko godina iznajmile stan ovde. To je adaptirana garaža zapravo. Veoma fine i ljubazne devojke. Marina je i studirala - kaže komšija.

Kurir.rs/J. RAFAILOVIĆ Foto: Damir Dervišagić

Kurir