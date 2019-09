UHAPŠEN DILER U LESKOVCU: Policija mu našla marihuanu i vagicu za merenje

ODREĐEN PRITVOR DO 30 DANA

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su M. B. (26) iz Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

"Policija je prilikom pretresa kuće u kojoj boravi osumnjičeni pronašla kesu sa oko 50 grama marihuane i vagicu za precizno merenje na kojoj su bili tragovi droge", saopštila je Policijska uprava Leskovac.

M. B. je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana, navodi se u saopštenju.

