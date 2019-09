ŠOKANTNI DETALJI SA SUĐENJA ČUMETOVOJ BIVŠOJ ŽENI: Ne smeta mu što sam rekla da je UBICA, ali ja ću TUŽITI SAMU SEBE! Progovorila i o ceduljici od 1.000.000 evra! (FOTO, VIDEO)

Zašto Čumetu ne smeta to što sam rekla da je ubica? Insistiram na tome da tužilac protiv mene proširi optužni predlog i da se proveri to što sam javno reka za njega! Ako on sam nije na to reagovao i tužio me, jer reč "ubica" očigledno ne doživljava kao laž i uvredu, evo samu sebe ću tužiti, izjavila je sarkastično juče pred sudom Ivana Buha, bivša supruga kontroverznog Surčinca Ljubiše Buhe Čumeta.

Ivani se pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu sudi zbog lažnog svedočenja protiv Buhe tokom sudskog postupka za ukradeni "ferari", koji je on svojevremeno poklonio tadašnjoj supruzi. Na kraju tog postupka Čume je pravosnažno osuden na dve godine i osam meseci zatvora.

foto: Sonja Spasić

U međuvremenu je osuđen za još nekoliko krivičnih dela, pa je proveo u zatvoru ukupno skoro pet godina i na slobodu je izašao u julu ove godine.

Bivši svedok saradnik je, nakon što je odslužio kaznu, tužio Ivanu da ga je ucenjivala lažnim optužbama, kako bi izvukla od njega što više para, pa je, navodno, iznela niz laži na njegov račun, koje su uticale na osuđujuće presude. Tužilaštvo je to uvažilo i započeo je sudski proces protiv nje.

Ivana je sve navode tužbe demantovala pred sudom, i to bez dvokata, zastupajući samu sebe, vrlo odlučno:

- Nije tačno da sam ikad ucenjivala Ljubišu prilikom poseta u zatvoru. Ceduljica na kojoj piše "1.000.000 evra, neću te ucenjivati", na koju se pozivaju on i tužilaštvo, možda jeste napisana mojom rukom, a možda i nije. Čume je poznati faIsifikator... Ako sam je i napisala, sigurno ne sa namerom da nekog ucenjujem, istakla je Ivana i osvrnula se na sledeću optužbu:

foto: Sonja Spasić

- Nisam lagala ni kad sam rekla da Ljubiša pije leponeks (lek za šizofreniju). Živela sam sa tim čovekom 10 godina i vrlo dobro sam bila upućena u sve njegove dijagnoze i terapije koje koristi. A činjenicu da pije taj tek sam pomenula kada je izneo neke nebuloze u vezi sa mojim ljubavnim životom, pa sam navela da nije svestan šta govori zbog leponeksa.

Nekadašnja Čumetova životna saputnica otkrila je potom da je podnela protiv njega novu krivičnu prijavu i zbog toga što punih pet godina nijednom nije uplatio novac za izdržavanje zajedničke ćerke.

foto: Vladimir Šporčić

- Prva prijava za neplaćanje alimentacije je ranije odbačena, jer je sud tada utvrdio da nije u mogućnosti da je plaća pošto se nalazio na izdržavanju kazne. Ljubiša je međuvremenu izašao na slobodu 12. jula, ali i dalje odbija da daje novac za dete, pa sam podnela novu krivičnu prijavu. Dakle, ni za to nisam lagala, objasnila je ona.

Takođe je istakla da su ona i Buha i dalje zvanično supružnci jer on ne želi da joj da razvod, iako njegovi punomoćnici tvrde da je brakorazvodna parnica sudski okončana pre tri godine?!

Na kraju jučerašnjeg ročišta Ivana nije propustila da kaže i da joj je Čume pretio dok se nalazio na izdržavanju kazne u "Padinskoj skeli", tako što ju je zvao na mobilni telefon sa zatvorske govornice 5. septembra 2015. godine:

- To što nije osuđen za te pretnje ne znači da sam lagala. I dalje isto tvrdim.

Nastavak ovog postupka zakazan je za 14. novembar, kada bi pred sudom trebalo da svedoči Buha i uzvrati bivšoj supruzi svojim "argumentima".

(Kurir.rs/Informer)

