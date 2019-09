STRUČNJACI O STEFANU GOLUBOVIĆU (31): Pedagog ubica pati od paranoidne depresije!

Pedagog Stefan Golubović (31), koji je u ponedeljak ubio svoju bivšu devojku Marinu Đuričić (30), pa pokušao samoubistvo, najverovatnije je patio od paranoidne depresije, navode stručnjaci.



Podsetimo, Golubović se nije mirio s raskidom, pa je odlučio da ubije Đuričićevu, a posle toga je pokušao da presudi i sebi. On je pre zločina snimio pesmu koju je posvetio Marini, a u kojoj vrlo morbidnim stihovima navodi da "njihova ljubav u sanduku leži", kao i "da je ponovo dotakao emotivno dno".

Poremećaj ličnosti

- Deluje kao da mladić ima poremećaj ličnosti i sve to liči na patološku ljubomoru, a ona u sebi uvek sadrži paranoidnost. S obzirom na to da je ostavljen, on ima sve elemente da upadne u depresiju. Takav sklop ličnosti, koji ima poremećaj, u kombinaciji sa depresijom, vodi do psihoze, pa on u tom momentu shvata da život više nema svrhu i spreman je da žrtvuje svoju budućnost - objašnjava psihijatar Ivica Mladenović i dodaje:

- On je sve loše projektovao na devojku, jer je u vezi bio sklon da previše investira. U samoj pesmi on govori da nisu stigli do oltara, što nam ukazuje da je planirao zajedničku budućnost, video porodicu i imao prevelika očekivanja od partnerke. Verovatno je njeno odbijanje i nereagovanje na samu pesmu bila kap koja je prelila čašu - navodi naš sagovornik.

Mladenović, međutim, smatra da nije reč o psihopati.

Nije psihopata

- Mladić nije uradio ovo impulsivno, ali ne možemo reći da je psihopata. Psihopata bi ubio devojku i nastavio normalno da živi, a on se odlučio na pokušaj samoubistva. Raskid veze doživeo je kao poraz, koji je kod ovakvog psihološkog sklopa doprineo stvaranju psihoze, u kojoj se odlučio na ubistvo - dodao je Mladenović.

Kriminolog Zlatko Nikolić objašnjava da je reč o ubistvu iz strasti.

- U ovom slučaju srećemo se s patologijom, zločinom iz strasti. Strast je nešto što se u odnosima stvara u zavisnosti od vaspitanja u samoj porodici, a deluje da je neko propustio da Golubovića osposobi da uspostavi normalne odnose. Kada je uspeo da osvoji devojku, on se osetio moćno i sigurno, a raskid mu je poljuljao taj stav i on ga je doživeo kao katastrofu - kaže Nikolić.

Brat ubice

Stefan je u kritičnom stanju

Saša Golubović kaže da je njegov brat Stefan i dalje u kritičnom stanju.

- Metak mu je oštetio mozak, lekari su rekli da su šanse da preživi minimalne. Majka ga je videla samo na nekoliko sekundi. Policija nam ne dozvoljava. Nemam reči, ali kao brat nadam se da će preživeti - kazao je mlađi Golubović.

