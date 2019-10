KOZMETIČARKE SA OSNOVNOM ŠKOLOM GODINAMA RADE KAO LEKARI U ŠVAJCARSKOJ: Lažna doktorka iz Beograda ženi upropastila usne, a kad se požalila, lekarka joj zapretila opasnim ljudima!

Kada je policija Švajcarske raskrinkala medicinski kriminal, otkriveno je da je spisak prevaranata podugačak, a da se među lažnim doktorkama nalaze mahom kozmetičarke sa osam razreda škole.

Doktorka iz Beograda, koja je insistirala na anonimnosti, otkriva da kozmetičarka s osnovnom školom već godinama radi u Švajcarskoj kao lekar, ali da niko ne sme da joj se žali jer na reklamaciju nezadovoljnog pacijenta uzvraća pretnjom: „Pazi da s tobom ne popričaju neki opasni ljudi!“

Tri lažne doktorke iz Srbije uhapšene su 27. septembra u okolini Ciriha zbog sumnje da su za vikend zarađivale i do 6.000 evra za estetske tretmane. One nisu imale dozvolu za rad, niti licence, a botoks su ubrizgavale u privatnom stanu. Među lažnim doktorima je i Beograđanka, koja u rodnom gradu ima svoj salon, dok u Švajcarskoj ilegalno radi tretmane za koje nije stručna.

- Ta žena vara ljude da je doktorka! Završila je samo osnovnu školu i neke silne kurseve za kozmetičare. U Švajcarskoj je lako zavarala ljude, jer je lepa, negovana i govori više jezika, a devojke padaju na to. Takve prevarantkinje često umesto hijalurona ubrizgavaju opasne veštačke supstance kao što su biopolimer, metakril i silikonsko ulje. Biopolimer je u Srbiji zabranjen, dok u svetu samo na nekoliko mesta rade s njim. Tim veštačkim supstancama može da se napravi velika šteta pacijentima, tako da se to teško ispravlja čak i kod pravog plastičnog hirurga - kaže izvor i dodaje da lažne doktorke ne znaju kakve probleme mogu da izazovu.

- Veštačke supstance srastu za tkivo usne, a prilikom prepravke kod stručnog plastičnog hirurga ne mogu da se izvade! U usnama postoje arterije koje se na taj način oštete, a kozmetičarke čak i ne znaju za to. Jedna pacijentkinja je bila kod lažne doktorke iz Beograda i nije bila zadovoljna. Mislila je da joj je ona ubrizgala hijaluron na prirodnoj bazi, a ona joj je stavila biopolimer. Usne su joj bile tvrde naredne dve godine, dok se prirodni materijal vremenom ne slegne. Ništa nije valjalo, pa je otišla da se požali. Tražila je od Beograđanke da to ispravi o njenom trošku, a samozvana doktorka joj je zapretila: „Pazi da s tobom ne popričaju neki opasni ljudi!“ - kaže sagovornica.

Problem je što pacijentkinje hoće da uštede, pa lako padnu na takve prevarante.

- Primera radi, ako devojka hoće da uveća usne za dva broja, kod pravog i stručnog doktora bi morala da plati oko 600 evra, s tim da to obnavlja svake godine. Prevaranti, poput pomenute kozmetičarke, nude sve to za svega 60 evra, dok prepravke njihovih propusta kod pravog lekara koštaju oko 700 evra. To ljudima odmah treba da bude sumnjivo - navodi izvor i upozorava pacijente da se dobro raspitaju pre nego što odu kod estetskog hirurga.

Kozmetičarski saloni bez kontrole Sagovornica tvrdi da u Srbiji postoji mnogo kozmetičkih salona u kojima rade nestručni ljudi. - Estetske tretmane ne smeju da rade kozmetičarke, već lekari. Država mora da nađe način da to spreči jer kozmetički saloni ne spadaju pod nadležnost Ministarstva zdravlja. Treba uvesti neku inspekciju koja bi obilazila salone i proveravala šta rade i da li koriste veštačke supstance - kaže izvor.

I pravi lekari rade ilegalno Postoje dve problematične grupe kada je reč o medicinskom kriminalu. - Ima nestručnih ljudi koji odu u Švajcarsku i inostranstvo i predstavljaju se kao lekari. Međutim, ima i pravih doktora koji estetske tretmane rade ilegalno. Postoji prava doktorka, plastični hirurg iz Beograda, koja, recimo, ide u Sarajevo i tamo bez dozvole radi takve tretmane. Na taj način samo ruši ugled lekara - tvrdi izvor.

(Kurir.rs/Alo/ FOTO: Profimedia/Ilustracija)

