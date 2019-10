SUVLASNIK PRODUCENTSKE KUĆE: Oprostili smo Editi 100.000 evra!

Nakon što se pevačica Edita Aradinović našla pod lupom policije zbog bombaškog napada na producentsku kuću „FM Plej“, Miloš Roganović, jedan od vlasnika te kuće, objašnjava da oni nisu nikoga optužili, ali da im je jedini problem u poslovanju bio vezan za dugovanja koja Edita ima prema njihovoj firmi.

Uništen studio... Pričinjena velika materijalna šteta foto: Zorana Jevtić

- Jedini problem i spor koji imamo vezan je za dugovanja koja Edita ima prema našoj firmi. Ugovor koji je potpisala sa nama je isti tipski ugovor koji „Grand“ ima sa svojim izvođačima. Ministarke su brend koji smo Filip i ja postavili i napravili od početka, a Edita je izabrana da bude frontmen tog benda - kaže Roganović i nastavlja.

Odlučila da ode

- Sva ulaganja su bila naša - pesme, spotovi, marketing, dueti s velikim zvezdama kao što su Severina, Aco Pejović, Saša Matić, o čemu anonimni pevač može samo da sanja. Kad je stvar s Ministarkama konačno krenula, Edita je odlučila da ode i nastavi sama i pored ugovora. Po tom ugovoru trebalo je da isplati našoj firmi 150.000 evra, jer je to zaista bila cena za sve što smo uložili.

foto: Ana Paunković

Miloš dalje objašnjava da su tada s pevačicom napravili novi ugovor.ž



- Nakon kuknjave kako je to mnogo para, išli smo linijom manjeg otpora, da završimo s lošim stvarima i ostavimo ih iza sebe, i napravili smo novi ugovor na 50.000 evra na dve godine u ratama, što je njoj bilo realno, ili ima opciju da bude 60.000 evra na tri godine, i to je sama potpisala kod notara. Otkad je izašla iz grupe pa do danas, nije uplatila ni evro. Mi nismo nikog optužili za ovaj događaj, policiju je interesovalo s kim imamo neki problem, i to je to. Policija radi svoj posao i sigurni smo da će istina izaći na videlo - kaže Roganović.

Izvor Kurira iz istrage kaže da je Edita u ovom trenutku označena kao osoba koja bi mogla da ima motiv za napad na „FM Plej“, koji se desio u subotu rano ujutru, i u kojem, na sreću, niko nije povređen, ali je pričinjena velika šteta.

- Postoje neke sumnje koje ukazuju na to da pevačica navodno ne želi da plati dugovanja i da je bacanje bombe neka vrsta poruke. Istraga je u toku i očekuje se da sve uskoro bude rasvetljeno - kaže izvor iz istrage.

Sve ću reći

Edita Aradinović rekla je za Kurir da ne poriče dug koji ima prema „FM Pleju“.

- Ne bežim od toga da im vratim dug, niti ga poričem, ja im zaista želim sve najlepše. Sve što policija bude želela da zna vezano za naš odnos, ja ću reći. Mi nismo bili u neprijateljskim odnosima - rekla je ona i dodala „da ne zna zbog čega je etiketirana kao krivac“:



- Ukoliko me policija bude pozvala, naravno da ću se odazvati, ali nije korektno što su me neki osumnjičili za nešto za šta me ni policija ne sumnjiči.

Kurir.rs/Lj. Stanišić - J. Stuparušić Foto: Zorana Jevtić,Nemanja Nikolić

Kurir