UČENICAMA GOVORIO DA SU KU*VE, DA IM JE ODELJENJE JE*ARNIK, KUKAO DA IMA 34 GODINE I NEMA CURU: Jagodinski nastavnik osumnjičen za polno uznemiravanje ŠOKIRAO objavama na Fejsbuku! POGLEDAJTE! (FOTO)

Nastavnik Srđan T., osumnjičen za polno uznemiravanje učenica u jagodinskoj OŠ “Rada Miljković”, na svom Fejsbuk profilu svakodnevno je objavljivao pesme u kojima se žalio na život, “straćene godine”, “besmislenu diplomu”, “alkoholne suze".

Na mreži LinkedIn navodi da je zaposlen u školi od septembra, a to je objavio pre dva meseca.

Podsetimo, on je osumnjičen da je od početka školske godine, pa do 27. septembra, polno uznemiravao učenice navedene škole govoreći im da su "ku*ve, da bi dečaci trebalo da skaču na devojčice, kao sto on skače na svoje koleginice i da je odeljenje je*arnik". Više javno tužilaštvo u Jagodini odredilo mu je zadržavanje, a prema nezvaničnim informacijama, Srđan je suspendovan.

Srđan T. u autorskim pesmama ne krije da ima probleme i to, između ostalog, zato što "ne može da nađe devojku".

“Tačku bez povratka prešao sam kad sam završio gimnaziju svi ortaci su otišli tamo a i ekskurzije su bile privlačne. U međuvremenu se mnogo toga promenilo. Sada imam 34 godine i besmislenu diplomu radim posao koji nije moj i ne mogu da nađem curu da oženim”, glase stihovi jedne od njegovih pesama.

U njima je takođe otkrio i kako izgleda "strast" prema alkoholu.

“A moji su dani užasni, sem kad dobijem drugara na sparingu ili pogledom uhvatim devojku koja mi se dopadne kad uspem da popijem 4 piva u baru ili ustanem u 6 ujutru konstantno odvaljen. I spavam puno, teško ustajem pošto nema svrhe. Čini mi se da bih prespavao ostatak ove mizerije od života, ovog nesnosnog neposrednog Pakla.”

"NEMOGUĆA DECA I NJIHOVI RODITELJI"

A ne krije ni koliko je razočaran u prosvetu.

“Prosveta je tihi ubica

i prosvetni radnici

bi trebalo da imaju

beneficirani radni staž

bore se sa nadležnima

sa lošim programima

sa tonom papira i birokratije

sa nemogućom decom

i njihovim roditeljima

kao i sa samim sobom

sada mi je jasno zašto

su neki moji profesori

mnogo pili

sada sam i ja

jedan od njih.”

Srđan T. autor je i romana "Putevima rokenrola" koji, kao i njegove pesme, govore o seksu, alkoholu i drogama.

"Epska priča o slovenskoj deci divljine, rokenrolu, ludilu, misticizmu, ljubavi koja poništava koncept vremena, potrazi za sobom i za snovima; seksu, alkoholu, drogama, ljudskosti, življenju, umiranju, ponovnom rađanju; mitološka post-postmoderna naracija o faustovskoj pogodbi i borbi između mita i istorije", navodi se u kratkom opisu knjige.

