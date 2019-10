TURČIN KOJI JE BRUTALNO PRETUKAO SRPSKU MANEKENKU PONOVO U SRBIJI: Plašim se šta je sada smislio! Strahujem za svoju porodicu, zna gde žive! Otkrila i kakvu joj je poruku poslao preko prijatelja

Manekenka Tanja Đukić (24), koju je u junu zverski pretukao bivši dečko, producent iz Turske Čagri Tortop, ponovo je u strahu za svoju bezbednost i bezbednost svoje porodice!



Kako je Đukićeva rekla medijima, njen bivši dečko je došao u Srbiju, zbog čega je ona morala da ode iz zemlje.



- Došao je u Srbiju! Objavljuje fotografije i dokazuje da mu niko ne može ništa. U našu zemlju dolazio je samo nekoliko puta sa mnom, ništa ga drugo nije vezivalo za Srbiju. U strahu sam za svoju porodicu. On zna gde žive, a pretio je i njima. U šoku sam. On je psihopata i veoma inteligentan, tako da me plaši šta je sve smislio - rekla je Tanja i dodala:

foto: Privatna Arhiva



- Preko prijatelja mi je poslao poruku da ću zažaliti što pravim šou u njegovoj državi. Ništa mu ne prkosim, živim normalno, radim, ne provociram ga.



Na Turčinovom Instagram profilu stoji da je došao u Srbiju, gde se navodno verio s devojku iz Novog Sada, čiju je ruku s prstenom uslikao uz komentar: „Da, volim te“.



On je pretukao Tanju početkom juna dok su bili u Istanbulu u zajedničkom stanu.



- Tukao me je čime je stigao, nogama i pesnicama. Upiškila sam se od bolova, krv mi je išla na nos, usta, uvo - rekla je ona ranije za Kurir.



(Kurir.rs / B. T. / Foto:Printscreen/Instagram)

Kurir