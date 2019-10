ZBOG GLUMCA PIO BROMAZEPAME, IMAO KOŠMARE, SPAVAO OBUČEN: Oglasila se majka dečaka kojeg je Jevtić zlostavljao! Otkrila JEZIVE DETALJE

Tog 15. juna 2014. godine glumac je maloletnika uvukao u toalet somborskog pozorišta, ljubio ga po vratu, jednom rukom masturbirao, a drugom izvadio penis dečaka i stavio ga u usta. Stanje oštećenog mladića nakon seksualnog zlostavljanja potvrdili su i njegova majka, drugarica koja je bila sa njim te večeri u društvu, kao i radnik pozorišta u Somboru.

Dečakova majka J. K. ispričala je tokom suđenja da se njen sin te noći kući vratio vidno uplašen, uzrujan i da se tresao kao da je zima, tako da mu je dala da popije bensedin za smirenje.

- Bio je uplakan i prvo nije hteo da kaže šta se desilo. Tek na insistiranje drugarice i radnika pozorišta koji su ga dopratili ispričao je. Plakao je i imao nagon za povraćanje - ispričala je dečakova majka.

Kada je sve saznala o nemilom događaju, pitala je sina kako to da se nije branio, da ga nije odgurnuo.

- Sin mi je rekao: "Nisam mogao, bio sam blokiran". Pomislio sam, ako ga udarim, onda više nikada neću moći da uđem u pozorište. Razmišljao je o tome kakve sve može imati posledice s obzirom na Jevtićev položaj u glumačkom svetu, da li ga je trebalo udariti, kako će se to odraziti... Nakon toga dolazi do većih problema jer više nije mogao normalno da spava, jede, bio je povučen u sebe, spavao je obučen i zbog toga smo se suprug i ja obratili psihijatru, koji mu je propisao psihoterapiju, bromazepam i tablete zolofata - navela je majka oštećenog.

L. K. nije krio sreću kada ga je Jevtić pozvao na piće jer ga poziva glumac koji je poznat, i to mu je imponovalo s obzirom na to da je pohađao dramsku sekciju i želeo da se bavi glumom. Posebno raspoloženje kod mladića primetila je njegova drugarica V. H., koja je bila sa njim te večeri u društvu.

"Videla sam kada je dolazio iz toaleta. Išao je ubrzanim hodom. Kada je došao do mene, oči su mu bile suzne, delovao je izbezumljeno, uplašeno. Videlo se da mu se nešto desilo. Pitala sam ga šta je bilo, na šta je on rekao: "Hajdemo napolje, što pre da izađemo, sve ću ti ispričati". Do detalja mi je ispričao kako ga je glumac uvukao u toalet, ljubio ga po vratu, m*sturbirao, pa izvadio njegov p*nis i stavio u usta. Dok je to pričao, drhtao je - ispričala je drugarica

V. H.

(Kurir.rs/Srpski telegraf)

