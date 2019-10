GURNUO ME JE U WC, SKINUO MI GAĆE I STAVIO MOJ PENIS U SVOJA USTA! Zastrašujuća ispovest mladića koga je seksualno zlostavljao glumac GORAN JEVTIĆ! (VIDEO)

Glumac Goran Jevtić osuđen je na deset meseci zatvora zbog krivičnog dela nedozvoljene polne radnje, jer je, kako stoji u presudi Osnovnog suda u Somboru, iskoristio dečaka L.K. (16) 2014. godine u Narodnom pozorištu Sombor.

L. K. je danas dao ekskluzivnu ispovest pokretu Levijatan i objasnio je šta se sve zapravo dogodilo!



Pokret "Levijatan" razgovarao je sa dečakom koji je bio žrtva silovanja od strane poznatog glumca.

- Goran Jevtić nikada nije bio moj omiljeni glumac, iako je on to rekao! Sve svoje slobodne trenutke sam provodio u pozorištu. Kada je bio maraton dan i noć sam bio u pozorištu i samim tim sam imao kontakt sa glumicma. Boli me jako što me neko stavlja u kontekst geja. Morao sam i redovnu školu da napustim.

- Otišao sam u kupatilo. Kada sam došao na lavabo, on je otvorio vrata, kada sam se okrenuo, on me je povukao, gurnuo u vc i zatvorio vrata. Šolja mi je bila bukvalno u pravcu glave. Počeo je da me ljubi tu po vratu! Skinuo mi je gaće i stavio moj penis u njegova usta. Ušla je drugarica i ja sam je moio da izađe napolje. Kada sam pobegao, odmah sam počeo da povraćam - jedva je progovarao on.

On je istakao da bi voleo da ga je video nakon toga kako bi se drugačije završilo.

- Preko advokata, drugih glumaca pokušavao je da stupi u kontakt sa mnom. Bukvalno je bilo da napišem cifru da odustanem od gonjenja. Rekao sam da me novac ne zanima. Novac koji bi dobio ne bi mogao da zaleči moju patnju.

Momak je dodao da je nakon toga imao probleme.

- Imao sam prepisanu terapiju. Išao sam na razgovore sa psihologom i psihijatrom. Nije mi bilo lako zato što je sredina tako reagovala. Zato mi je stalo da ispričam ovo da ne bi bilo nagašanja šta se dogodilo. Prestao sam da se bavim sportom, prestao sam da se bavim glumom.

Žrtva Jevtićevog uznemiravanja kaže da je razočaran odlukom suda.

- Deset meseci je dobio kućnog pritvora. Nisam mogao da verujem. Pet godina sam dolazio na suđenje i gledao monstruma u lice.

Godinu dana kasnije, on je prešao sa redovne, na vanrednu nastavu zbog zadirkivanja vršnjaka.

- Juče sam bio kod naših prijatelja u manasitru i jedna gospođa mi je objasnila da postoji veza između ljudi koji zlostavljaju životinje i onih koji zlostavljaju ljude. To što se desilo Luki, može da se desi mom detetu i svačijem detetu. Gledajte suštinu, a to je da se jedan predator izvukao i dobio deset meseci. Mi ćemo vas stalno podsećati na ovaj montruozni čin koji počinio. Molimo vas da delite ovaj snimak i da razmislite dobro o svemu. Ovo je društveno-koristan rad - rekao je član pokreta Levijatan.

