ŽRTVA POLNOG UZNEMIRAVANJA GLUMCA TVRDI: Goran Jevtić me opet proganja!

Glumac Goran Jevtić (41), koji je pravosnažno osuđen na 10 meseci zatvora zbog polnog uznemiravanja tada maloletnog Luke Krčevinca (20), pokušava preko posrednika da stupi u kontakt s njim.

Ovo je za Kurir potvrdio Luka Krčevinac i dodao da je Jevtić pokušao da dođe do njega i stupi u kontakt s njim nakon što je za Pokret Levijatan i Kurir izneo ispovest i do detalja objasnio kako ga je seksualno uznemiravao.

- Čuo sam da jeste pokušao nešto preko svog sadašnjeg dečka, ali ja o tome ne mogu da govorim, mislim da je kontaktirao s Levijatanom - kaže Krčevinac.

Podsetimo, on je pre dva dana u ispovesti za naš list rekao da će celog života nositi ožiljke zbog polnog uznemiravanja od strane Jevtića, kao i da je kazna na koju je on osuđen sramno mala.

Sud je utvrdio da je Krčevinca glumac oralno zadovoljio na silu u toaletu Narodnog pozorišta u Somboru, a on je smogao snage da nakon pet godina ispriča kroz kakve muke je prošao.

Luka je najavio i da će se boriti protiv pedofila i pedofilije, a za Kurir otkriva da će raditi u pokretu Levijatan kad se za to steknu uslovi.

- Pomagaću Levijatanu i u toj borbi, govoriti o svom iskustvu gde mogu i davati podršku žrtvama - kaže on.

Dodaje da nakon što je javno ispričao šta je preživeo dobija samo podršku.

- Nisam dobijao preteće poruke. Svaku pretnju ću prijaviti tužilaštvu, ali zasad toga nema - priča Krčevinac.

On je prethodno u ispovesti Levijatanu rekao da nije jedina žrtva glumca Gorana Jevtića, da je glumac u Somboru uznemiravao još dvojicu dečaka, kao i da ih je pipkao po stomaku.

- Nisam se čuo s njima, čekam da se slegne ovo malo da porazgovaramo - priča Luka.

Traumatično

NUDIO MI PARE

Krčevinac kaže da mu je traumatično bilo i to što je godinama morao da gleda čoveka koji mu je uništio život u sudnici. Pored toga, mladić je ispričao i da mu je glumac preko advokata nudio novac, ali da on to nije hteo da prihvati.

- Prvo je nudio da navedem bilo koju cifru, a posle je ponudio 100.000 dinara i stipendiju za glumu, koju sam hteo da upišem - ispričao je on.