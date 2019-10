OSUĐENOM PEDOFILU NISU UZELI PASOŠ! Jevtić može da putuje gde hoće, a prijatelji brinu: GLUMAC BEŽI OD ROBIJE U JUŽNU AFRIKU?

Goranu Jevtiću, koji je nedavno osuden na deset meseci zatvora zbog obljube tada maloletnog Luke Krčedinca (21), sud nije naložio oduzimanje putnih isprava, te nije isključeno da će iskoristiti trenutak da napusti Srbiju.

Prema pisanju beogradske štampe, Jevtić često, kada ima problema, odlazi u Južnu Afriku, a sumnja da će sada, kako mu nije oduzet pasoš, ponovo otići tamo.

- Glumac često putuje u Južnu Afriku, a pogotovo kada zapadne u neke ozbiljne krize, poput ove se koja mu se trenutno dešava. Tada uzme slobodne dane i ode na nekoliko nedelja kako bi na miru razmislio o svemu. Uglavnom odlazi u jedno pleme, u kojem je i ranije boravio, i sa njima živi neko vreme, potpuno izolovan od civilizacije i svih dešavanja - kaže izvor blizak Jevtiću.



Tako je bilo i kada se za ceo ovaj slučaj saznalo 2014. godine. Jevtić se i tada sklonio u ovu zemlju.

- Tako je bilo i nakon podizanja optužnice za obljubu. On je tada napustio Srbiju i otišao kod nekog gurua u Afriku, koji ga je potpuno resetovao. Jevtić se potom, nakon nekoiko nedelja, vratio svojim poslovnim obavezama u Beogradu potpuno relaksiran - dodaje izvor. Ipak, sada se postavlja pitanje da li će Jevtić pokušati da odlaskom u Afriku zapravo izbegne izdržavanje kazne od 10 meseci zatvora, na koju je osuden, s obzirom na to da mu nije oduzet pasoš.

Prema rečima advokata Denisa Bećirića, ukoliko glumcu nisu oduzete putne isprave, on je potpuno slobodan da putuje.

- To što je neko lice pravosnažno osuđeno na zatvorsku kaznu ne znači da mu se oduzima pasoš. Jedino u slučaju kada je sud to naložio u presudi oduzima se, ili ukoliko je MUP u nekom svom postupku to zatražio. U suprotnom, svako lice slobodno je da putuje i napušta zemlju sve do trena kad ne bude pozvano na izdržavanje kazne - kaže Bećirić.

Podsetimo, glumac je tokom sudenja najpre negirao da se išta desilo, da ne poznaje žrtvu. Potom je pokušao da se nagodi tužilaštvom, pa sa porodicom dečaka, a na suđenju se najpre branio ćutanjem, da bi posle četiri godine od dogadaja promenio priču i tvrdio da je on bio žrtva dečaka.

Kurir.rs/S.telegraf

Kurir