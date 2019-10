PODIGNUTA OPTUŽNICA U VALJEVU: Policajac zlostavljao devojku, preti mu pet godina robije

Protiv policajca M. S. (36) iz Valjeva podignuta je optužnica zbog zlostavljanja i mučenja partnerke V. D. (41), s kojom je bio u emotivnoj vezi, a koju je davio, šamarao, grizao i bacao na zid.

Za to krivično delo je zaprećena kazna zatvora od šest meseci do pet godina. Do zlostavljanja i mučenja došlo je u njegovom domu početkom avgusta, kad je policajac zaključao u svojoj kući partnerku, sa kojom je 15 meseci bio u emotivnoj vezi.

- Istragom je utvrđeno da joj je uzeo telefon dok je bila u kupatilu, a nakon toga usledio je prvo verbalni, a potom i fizički napad. Počeo je da je ispituje ko su ljudi čije je brojeve našao u njenom imeniku.

Nakon toga došlo je do svađe između njih, a onda je policajac zaključao ulazna vrata i nije dozvolio V. D. da napusti kuću. Posle toga je fizički nasrnuo na nju - kaže naš izvor. Posle hapšenja M. S. je negirao krivicu, a branio se time da je V. D. samoj sebi nanela povrede pošto joj je rekao da je ostavlja.

- Policajac protiv koga je Osnovno tužilaštvo podiglo optužnicu je suspendovan s posla, odmah nakon hapšenja - podseća izvor.

