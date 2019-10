MANIJAK PROGONIO DETE Majka: Grobar mi je opsedao ćerku (13)!

Meštanka jednog banatskog sela V. M. (31) prijavila je policiji komšiju R. G. (40), inače radnika lokalnog pogrebnog preduzeća, optužujući ga da već duže vreme njenu maloletnu ćerku opseda i progoni.

Nakon njene prijave policija je uhapsila osumnjičenog R. G.

Istraga u toku

Kako za Kurir otkriva dobro obavešten izvor, tužilaštvo je naložilo policiji da ispita navode majke, koja je ubeđena da je njena ćerka bila žrtva seksualnog uznemiravanja.

- Ispituju se navodi prijave, zasad je poznato samo da nije bilo seksualnog zlostavljanja - kazao je za Kurir dobro obavešten izvor.

- Komšija je često navraćao u našu kuću jer živi preko puta. Rado nam je pomagao kad bi automobilom ili kombijem trebalo nešto da se prenese. Još prošle godine postalo mi je sumnjivo njegovo ponašanje. Sa decom je igrao žmurke, fudbal do kasno u noć. Pred kraj prošle školske godine saznala sam da je R. G. moju ćerku pratio kad je odlazila na treninge. Jednom prilikom odvezao ju je kombijem do škole i ponudio se da je vrati kući, ali je ćerka to odbila. Koristio je svaku priliku da bude u njenoj blizini - tvrdi majka i dodaje da je komšiju policiji prijavila još 11. avgusta.

Tvrdnje majke

- Ubrzo je komšija došao i molio da povučem prijavu. Rekao mi je: „Daću ti sve samo da ne dođe do suda.“ Branio se da je nesporazum. Posle je i njegova supruga došla da me moli da povučem prijavu. U međuvremenu sam angažovala advokata. Vodila sam ćerku kod lekara. Konstatovali su da nema povreda, da nije ništa radio sa njom. Ćerku sam odvela i u Zrenjanin kod psihologa. Potvrdila je psihologu da ju je R. G. pratio. Govorio je da je voli, da ne može da živi bez nje - ispričala je za Kurir majka, koja je prijavila komšiju napasnika.

Ona dodaje da joj je ćerka ispričala i da joj je R. G. uplaćivao kredit za telefon.

- Jednom prilikom je pokušao i da je poljubi, ali je nikad nije povredio - prepričala je V. M., tvrdeći da se i sama uverila da je R. G. pratio njenu ćerku.

Mišljenja podeljena KOMŠIJE VERUJU U NEVINOST OSUMNJIČENOG Vest o hapšenju R. G. podelila je mišljenja u ovom banatskom selu. Većina meštana sa kojima je Kurir juče razgovarao ne veruje u ono za šta ga optužuje komšinica V. M. Opisivali su ga kao naivnog, emotivnog i dobroćudnog čoveka, koji je više puta pomagao porodici devojčice, koja ga je potom optužila. - I ta majka i njena ćerka su problematične i sklone incidentima. Otkako su se doselile ovde, stalno je bilo problema. Nemoguće je da je naš komšija R. G. učinio tako nešto, on je porodični čovek koji nikada nije pravio probleme - kazali su meštani ovog banatskog sela.

