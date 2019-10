ZLIKOVAC MI JE KIDNAPOVAO ĆERKU I MUČIO JE SATIMA! Ispovest majke teško ranjene kraljevčanke: ISKASAPIO JE ANĐELU

Vera Simić, majka Anđele Simić (22) iz sela Čukojevac kod Kraljeva, koju je prekjuče nožem iskasapio Aleksandar Todorović (26) u napuštenoj kući u Pečenogu, a potom se obesio, kaže da njena ćerka nije bila u vezi sa Aleksandrom, već da je on nju mesecima proganjao i da joj je pretio ubistvom!

Nesrećna majka kaže da ju je, iako teško ranjena, Anđela kobne noći pozvala i nekako, krkljajući, uspela da kaže šta joj se dogodilo.

Presreo je kolima

- U sredu je Anđela radila u igraonici u Kraljevu, bila je neka proslava. Ona je oko 22.45 sati autobusom krenula kući. Javila mi se da je krenula. Međutim, nije došla kući, pa sam se uplašila, jer sam znala da je taj Aleksandar maltretira, da je progoni i da joj preti. Zbog toga sam odmah pozvala policiju i rekla im da postoji jedan dečko koji joj preti. Rekli su mi da ne paničim - kaže kroz suze Vera i dodaje da ju je ćerka posle njenog poziva policiji pozvala i da je uspela da joj kaže šta se desilo. Takođe, kako dodaje, Anđela je uspela da okrene i policiju.

- Anđela mi je prvo rekla: „Mama, on me je kidnapovao kad sam izašla iz autobusa“. Kako mi je objasnila, on je autom pratio autobus u koji je ona ušla. Čim je izašla iz njega, ugurao ju je u auto i odvezao u tu kuću. Znam da ju je sedam puta ubo nožem i da joj je teško povredio plućnu maramicu. Ne znam kako ju je još mučio, možda ju je i silovao. Dobro je što je presudio sebi, jer da to nije uradio, ja bih mu presudila golim rukama. Pa iskasapio mi je ćerku! Monstrum - očajna je majka.

Oproštajno pismo

Vera tvrdi da njena ćerka i Aleksandar nikada nisu bili u vezi.

- S tim zlikovcem nikad nije bila. On je nju proganjao proteklih pet-šest meseci, od momenta kad ju je upoznao. Presretao ju je, uzimao joj novac. Govorio je da mu treba za lekove. Zvao ju je i telefonom i pretio da će ubiti nju, mene, mog brata i majku. Govorio je da će nam zapaliti kuću ako mu se ona ne povinuje. Znam da je ona nekoliko puta rekla poznaniku koji radi u policiji šta joj Aleksandar radi - priča uznemirena Vera, koja, kako kaže, već dva dana ne može da dođe sebi.

Podsetimo, jeziva tragedija desila se u sredu uveče. Aleksandar Todorović je odveo svoju žrtvu Anđelu Simić u napuštenu kuću svog dede u selu Pečenog kod Kraljeva, u kojoj mu se prethodno ubio otac. Takođe, i njegov deda je izvršio samoubistvo. Anđelu je izbo nožem, a potom se obesio. Todorović je navodno ostavio oproštajno pismo, koje je pronašao njegov očuh.

Todorović je Anđelu Simić u kuću namamio rečima:

- Dođi, molim te, neću ti više dosađivati. Ako ne dođeš, nosićeš me na duši.

Todorovići bez komentara DRUG SE OPROSTIO NA FEJSU Porodica Aleksandra Todorovića juče nije želela da daje izjave medijima. Od njega se na Fejsbuku oprostio jedan prijatelj. - Nastaviću tamo gde smo krenuli, dajem ti reč. Volim te. Neću da te izneverim, kunem ti se životom svojim - napisao je jedan Aleksandrov drug u oproštajnoj poruci.

Na intenzivnoj nezi MOLIM SE ZA NJU Anđela živi u kući s majkom Verom, ujakom i nepokretnom bakom. Završila je medicinsku školu i jedno vreme je stažirala u bolnici. - Zahvalila bih se doktorima koji su sve učinili da spasu našu Anđelu. Operisana je i sad se nalazi na intenzivnoj nezi u KC Kragujevac, njeno zdravstveno stanje je stabilno, ali je i dalje životno ugrožena. Mi se molimo da sve bude u redu - rekla je neutešna majka.

Kurir.rs / Branka Travica

Foto: Privatna arhiva

Kurir