VIDIŠ SINA U KOVČEGU, POLJUBIŠ GA, MISLIŠ SAD ĆE DA USTANE: Potresna ispovest oca brutalno ubijenog mladića, otkriva kroz kakvu agoniju prolaze i šta se ZAVETOVAO MRTVOM MILOŠU (24)!

Ne možeš da se odvojiš od njega. Leži tu, treba da staviš poklopac definitivno, ne znaš šta da radiš. Onda kažeš ženi i ćerki: "Nemojte da ga diramo, pustimo ga da se odmara". Zatvoriš kovčeg i više ga nema - govori kroz suze Goran Mileusnić, otac studenta Miloša (24), koji je ubijen 27. januara ove godine na Zvezdari.

Nakon noći navodno provedene na društvenim mrežama, osumnjičeni Neđeljko Đurović, nezadovoljan svojim životom, rano ujutro izašao je na ulicu i nožem nasmrt izbo Miloša, koga je tad prvi put video. Osumnjičen je za teško ubistvo, počinjeno na svirep i podmukao način, ali suđenje ni posle 9 meseci nije počelo.

- Sve je gore kako vreme prolazi. Sin mi je ubijen bezobzirno, brutalno. Kao da nema oca, majku, sestru, babu i dedu. Bar da je ranjen, pa da sam mogao da pomislim da će da preživi i ozdravi. Ovako, ništa ne može da se popravi, ne postoji nada. Razumeju nas samo drugi ljudi koji su ostali bez dece - ispričao je nedavno za Kurir Mileusnić.

- Milošev najbolji drug je došao tog dana kad je ubijen. Drhtala mu je usna. Moja žena ga je pitala da li se nešto Milošu desilo. Klimnuo je glavom i rekao da jeste. Pitala ga je da li je živ, on je rekao da nije. Kada sam to čuo, pao sam dole udario sam glavom u vazu, raskrvario se. Ne znaš šta da radiš u tom trenutku, to je takva agonija, takva bol - kaže Goran.

- Spusti se kovčeg u raku, baciš malo zemlje, sve to prođe, ostaneš sam nad humkom i šta ćeš? Moraš da ideš kući. Ne ide ti se. Smrzavaš se i hladnoća te na kraju otera. Ali ti se ne ide. Dolaziš ovde u pakao. Tek kad dođeš u praznu kuću, vidiš da je svuda on, a njega nema. On je na groblju - izgovara Milošev otac i u tom trenutku bol ga slama. Jeca. Na groblje poslednjih devet meseci odlaze dva puta dnevno.

- Slušaš svakakve priče, čitaš izjave koječega, ali, ne vredi. Sad idemo na groblje jer nam to dođe kao neka terapija, on je tamo, a kuća je avetinjski prazna. Šta da radiš? To je to.

Ni danas ne mogu da se pomire sa načinom na koji je izgubio život.

- Prvo što mi je palo na pamet je s kim je sedao u kola, mislio sam da je saobraćajka. Ali kad sam čuo to, to je šok, to je neverica, ne možeš da veruješ da postoji čovek na ovom svetu... Hajde na svetu i možda, ali u Srbiji u kojoj sam ja živeo, odrastao, završavao školu, da se to tako promenilo, da postoje ljudi koji izađu na ulicu, izvade mačetu, nož i iskasape čoveka. Zašto - pita Goran.

Neđeljko Đurović je prvobitno u policiji nakon hapšenja navodno priznao sve, ali je dan kasnije sve negirao.

- I posle priznanja advokat mu kaže da negira sve to. Pa, šta je onda taj advokat? Saučesnik u ubistvu? Ako svi dokazi govore da je on to uradio, kako možeš da mu kažeš: "Ej, kaži da nisi ti" - govori ljuto Milošev otac i dodaje da strahuje da ovo ubistvo neće biti okarakterisano kao teško.

- Kažu mi advokati da bi sudija mogao proceniti da je Miloš bio jak momak i da je mogao da se odbrani. Ako se to desi, neće dobiti neku veliku kaznu. A, kažite vi meni, kako se neko odbrani od ovoga? Ko očekuje da će mu na ulici prići ubica sa mačetom i rasporiti ga?

Milošec otac je hirurg i kada je video obdukcioni nalaz, znao je da njegovom sinu nije bilo spasa.

- Dok je umirao, moj sin je ponavljao "moram da izdržim, moram da izdržim...", ali nož mu je rasekao trbušnu aortu. Toliko je iskrvario da nije mogao da izdrži i preživi.

Na prvo ročište još se čeka, i posle 9 meseci od ubistva.

- Na svako suđenje ću ići. Ja moram da imam snage za to. To dugujem mom mrtvom sinu, bar toliko - očajan je Goran.

Sa suprugom Violetom sina je vaspitao tako da uvek širi ljubav oko sebe i da vodi računa o drugima.

- Uvek sam mu govorila da pazi da ga neko ne povredi, ali da ni on ne sme drugog povrediti. Toliko je voleo život da bi se cela kuća ozarila kad bi ušao. Nije bio bahat ni prema kome. Mnogo je držao do drugarstva, do lojalnosti sa drugovima, da ne izda neke njihove male tajne. Čak i ako bismo mi rekli nešto protiv nekoga, on bi ga branio, govorio da su svi oni dobri. Širio je ljubav među svojim prijateljima. Često je davao i svoju odeću ako bi znao da neko nema, ali nikada nije govorio o tome - priča Violeta dok pokazuje Miloševu sobu.

- Voleo je Partizan, išao na utakmice, tu je stekao velika prijateljstva. Ali, nikada nije bio huligan. Njegov najbolji prijatelj i cimer je zvezdaš. Kada bi zajedno gledali derbi, i ako Zvezda pobedi, Miloš bi mu rekao: "Čestitam, pobedili ste, sad moraš da častiš". Šta da vam kažem, jedno dete da ga volite samo i da ga mazite. Malo pred smrt majka mu je rekla da je ponosna na to u kakvog je čoveka izrastao - dodaje kroz suze očajni otac.

