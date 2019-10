GLUMICE BRANE PEDOFILA: Jevtić je žrtva hoće da ga strpaju u tamnicu!

Glumica Dušanka Stojanović Glid stala je u odbranu svog kolege Gorana Jevtića (41), pravosnažno osuđenog zbog toga što je na silu oralno zadovoljio tada maloletnog Luku Krčevinca (21) u toaletu somborskog narodnog pozorišta.

Podsetimo, Jevtića je sud proglasio krivim i osudio ga na 10 meseci zatvora zbog nedozvoljenih polnih radnji. I dok je veći deo javnosti zgrožen Jevtićevim postupkom i smatra da je sud doneo pravednu odluku, nekoliko glumica je rešilo da mu javno pruži podršku.

Upisan u registar

Dušanka Stojanović Glid prva je javno rešila da brani osuđenog Jevtića, koji je posle pravosnažne presude upisan u registar pedofila na osnovu Marijinog zakona. Ona je na Fejsbuku napisala opširan status, u kome je, između ostalog, navela i „da je njen drug Gondža žrtva“.

- Mog dragog druga Gondžu (Goran Jevtić, prim. aut.) hapse, hoće da ga žrtvuju na naše oči... I ja ništa ne mogu da učinim... zapravo želim, ali i mi smo u tamnici. Time nam prete da ćemo svi tako završiti, ovo je upozorenje. A on treba da bude prva žrtva - napisala je Stojanović Glid, a glumičin status je na svom Fejsbuk zidu podelila njena koleginica Vanja Milačić i tagovala koleginice Vanju Ejdus, Bojanu Bambić, Lidiju Pletl.

Žrtva opisala pakao

Opširan status glumice Dušanke Stojanović Glid prevashodno je usmeren na reditelja Gorčina Stojanovića i pozorišnog kritičara Ivana Medenicu. Kako za Kurir otkriva dobro obavešten izvor iz pozorišta, Dušanka je u tom statusu zapravo reagovala zbog njihovih kritika predstave „San letnje noći“, u kojoj ona igra. Usput se osvrnula i na svoje viđenje stanja u pozorištu, ali i društvu uopšte, da bi u jednom trenutku spomenula i „svog druga Gondžu“, čiji slučaj predstavlja „upozorenje“.

Podsetimo, nakon pravosnažne presude protiv Goran Jevtića, njegova žrtva Luka Krčevinac je u svojoj potresnoj ispovesti ispričao kroz kakav je pakao prošao. Mladić je, između ostalog, rekao i da ga je glumac ugurao u toalet, da mu je skinuo gaće i rekao „da bi trebalo da mu bude drago što neko tako slavan kao on želi da mu popuši“.

- Život mi se promenio od tada. Išao sam kod psihologa i psihijatra, pio sam lekove - rekao je Krčevinac.

Jevtić tvrdio u sudu

NISAM ZNAO DA JE MALOLETAN

Goran Jevtić se nije oglašavao nakon što je sud odlučio da će morati da provede 10 meseci iza rešetaka. Njegov advokat Vladimir Horovic rekao je da je podneo žalbe Ustavnom i Vrhovnom kasacionom sudu, kao i zahtev za odlaganje odlaska na robiju. Jevtić je, inače, tokom sudskog postupka protiv njega negirao krivično delo. On je navodno rekao da nije znao da je Krčevinac maloletan, kao i „da se stalno motao oko njega, te da on ne krije svoju seksualnu orijentaciju i da je mislio da i Krčevinac to zna“.