ON JE NAŠAO SKRIVENO BLAGO UBIJENOG RAJE KOJE JE TRAŽIO UBICA! Davor je masakrirao porodicu Kazimirović zbog NOVCA, a evo šta se dogodilo sa SKRIVENIH 10.000 EVRA!

U kući Raje Kazimirovića (72), ubijenog 7. avgusta na svom imanju u Jabukovcu, kada su likvidirane i njegove majka, sestra i sestričina, bilo je novca, a osumnjičeni za zločin Davor Pernić (35) nije uspeo da nađe novac sakriven u prostoriji u podrumu.

Novac je posle sahrane našao sin Raje Kazimirovića Nenad. On je našao desetak hiljada evra, o čemu je obavestio policiju, dok je osumnjičeni za četvorostruko ubistvo Pernić iz kuće žrtava odneo ukupno oko 500 evra.

- Rajin sin Nenad, koji sa porodicom živi u Austriji, organizovao je sahranu oca i babe Dragice na lokalnom groblju u Jabukovcu. Nenad je iz Austrije došao odmah po saznanju da su mu najbliži rođaci ubijeni, ali se posle dan-dva vratio u Beč jer je tamo trebalo da završi neke poslove, tako da prilikom te prve posete nije imao vremena da detaljno pregleda očevu kuću - kaže sagovornik upoznat sa istragom.

Rajin sin se vratio u Jabukovac da bi 15. avgusta, nedelju dana nakon što su nađeni leševi u dvorištu, prisustvovao sahrani oca i babe. Tek kada je završena sahrana, detaljnije je pregledao očev dom. Pročešljao je prostorije u domu Kazimirovića, koje je prethodno i policija detaljno pregledala, ali ništa nije našao. Jedna prostorija u podrumu bila je zaključana, sin je našao ključ. Otključao je i unutra detaljno poregledao stvari i na svoje zaprepašćenje našao novac, desetak hiljada evra - nastavlja priču izvor i dodaje da je Nenad Kazimirović o svom otkriću odmah obavestio policiju.

Upravo u to vreme istražitelji su proveravali da li je Nenad Kazimirović možda povezan sa zločinom na salašu, i ubistvima oca Raje, babe Dragice (93), tetke Ljubinke Oprikić (76) i sestre od tetke Dragane Jozeljić (53). Istražitelji su imali saznanja da Nenad sa ocem nije bio u dobrim odnosima, i to odavno, te da je u Beču navodno imao finansijskih problema, pa su istraživali i mogućnost da on ima motiv za ubistvo sopstvene porodice. Nenad je saslušan, ali u njegovoj izjavio nije bilo nijednog detalja koji bi ukazao da ima bilo kakvih saznanja o zločinu. Uz to, Nenadovo nalaženje novca i prijava policiji išla je u prilog tome da nije povezan sa zločinom.

Policija je ubrzo, 25. avgusta, uhapsila osumnjičenog meštanina Jabukovca Davora Pernića, koji je priznao zločin. Pernić je u prvom iskazu naveo da je četvoro žrtava na imanju Kazimirovića, na obodu Jabukovca, ubio hicima iz malokalibarske puške i "škorpiona" te da je iz doma ubijenih odneo ukupno oko 500 evra. Zašto nije detaljno pretresao salaš do danas nije razjašnjeno.

On dodaje da je Kazimirović saslušan već u prvim danima istrage, kao i da njegovo svedočenje istražiteljima nije otkrilo gotovo ništa.

Mesec dana posle hapšenja Pernića, privedena je i Maja B. (25), takođe iz Jabukovca, koju je on u drugom iskazu pred tužiocem optužio da mu je bila saučesnica.

Nju je osumnjičeni Davor pomenuo nakon hapšenja, kada je rekao da je hteo da joj pomogne da sakupi novac za operaciju tumora. Kasnije je naveo da je ona čak isplanirala zločin, te da je iz malokalibarske puške pucala u dve žrtve.

Tada je izjavio da su oboje imali rukavice, da ne bi ostavili otiske, ali da ih je on spalio posle zločina. Maja je uhapšena nakon što je iz Austrije doputovala da bi dala izjavu tužiocu.

Veštačenje Osumnjičeni Davor Pernić upućen je na neuropsihijatrijsko veštačenje u Specijalnoj zatvorskoj bolnici i još nije vraćen u pritvor u Negotinu. Stručnjaci će ustanoviti da li je u momentu zločina bio uračunljiv, te da li je sklon izmišljanju stvari i lažnom optuživanju.

