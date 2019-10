SVIREPI UBICA IZ KOCELJEVE VODIO DNEVNIK: Napisao da mora da se ubije jer ne može da preboli raskid! U Violetinoj kući promenio odluku o samoubistvu i izbo je 30 puta po glavi i vratu!

Dušan Petronijević (33) iz Koceljeve, koji je u nedelju brutalno ubio bivšu devojku Violetu Jošić (19), vodio je dnevnik u kome je pisao da će se ubiti jer ne može da živi bez Violete, ali je u poslednjem trenutku promenio plan, pa je, umesto sebi, život oduzeo njoj!

Kako saznajemo, sveska s nekoliko ispisanih stranica nađena je u napuštenoj kući Dušanovog pokojnog ujaka.

Ostavio novac i stvari

- U tim redovima on je napisao da mora da se ubije jer ne može da preboli raskid. Pored tog dnevnika, koji je i neka vrsta oproštajnog pisma, ostavio je Violetine stvari i naveo da joj njegovi rođaci to vrate. Takođe, ostavio je i nešto novca, za koji je tražio da ga predaju Violeti posle njegove smrti, da joj se nađe. Naglasio je da on mora da okonča svoj život, pošto ne može da je preboli - kaže izvor Kurira.

Prema njegovim rečima, sumnja se da je on ove redove napisao veče pre zločina, ali se ujutru predomislio.

Žrtva... Violeta Jošić foto: Privatna Arhiva



- Stopirao je do Violetine kuće. Tamo mu je vrata otvorio njen otac Dragiša i pustio ga da sačeka Violetu da dođe s posla, jer je rekao da joj je spremio iznenađenje. Kad je nesrećna devojka došla, otišli su u njenu sobu, on ju je oborio na pod, seo na nju i počeo besomučno da je ubada nožem koji je poneo od kuće. Zadao joj je 30 uboda i posekotina po glavi i vratu - podseća izvor i nastavlja:

Ne seća se zločina

- Samo on zna zbog čega je promenio svoj plan o samoubistvu, ne samo da se nije ubio nego nije ni pokušao. Kad je iskasapio Violetu, seo je u auto s njenim ocem i otišao s njima do doma zdravlja. Usput je rekao: „Znam ja gde da ubodem“. Kad su se dovezli do doma zdravlja i kad je shvatio da je Violeta mrtva, mirno je odšetao svojoj kući. Nož je sve vreme bio s njim, ali sebi nije naudio.

Kako saznajemo, Dušan Petronijević saslušan je u tužilaštvu. Navodno je rekao da se ne seća zločina i da ne zna zbog čega je ubio Violetu.

Devojka sahranjena OTAC OČAJAN Violeta Jošić sahranjena je juče u svom rodnom selu Batalage kod Koceljeve. Na večni počinak ispratila ju je brojna rodbina, kao i prijatelji. Najtužniji u povorci bio je njen otac Dragiša, kome je Violeta izdahnula na rukama. Nesrećni čovek je juče rekao za Kurir da mu je Violeta bila jedinica i da mu je kuća sad pusta.

- Da sam znao da je Dušan došao da mi ubije ćerku, ne bih ga pustio u kuću. Pustio sam ga kao čoveka, a on je napravio zlo - rekao je Dragiša.

Kurir.rs/A. M. Foto: Kurir,Privatna Arhiva

Kurir